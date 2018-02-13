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Интенсивный курс английского языка в школе ALOHA

Далеко не каждый из наших соотечественников способен тратить свое время на годы изучения английского языка. Однако, знание этого международного языка в последние годы уже давно стало жизненно важным.

Интенсивный курс английского языка в специализированном центре поможет всем желающим говорить на данном иностранном языке в кратчайшие сроки, даже если вы еще не изучали этот иностранный язык раньше.

Благодаря применению передовых методов обучения качество знаний, полученных в процессе интенсивного обучения, не уступает по общему курсу по каким-либо характеристикам. Помимо этого, ежедневная языковая практика может существенно сократить время, требуемое для преодоления языкового барьера, и научиться воспринимать зарубежную речь на слух.

Интенсивный курс динамичен и хорошо структурирован. Его главная задача - развивать знания грамматики и все языковые навыки меньше, чем за год. Принцип обучения в пределах интенсивного курса - активировать и впоследствии развивать возможности резервной памяти.

Во время уроков используется метод коммуникативного обучения, обсуждаются наиболее актуальные темы и воспроизводятся игры по ролям, что приводит к более естественному использованию языка учащимися. И таким образом, переход на качественно новый уровень знания данного иностранного языка происходит значительно скорее.

Интенсивный курс английского языка, который в Киеве вы можете получить на сайте https://aloha.ua/, является универсальным и в равной степени подходит для работы с широким кругом целевой аудитории.

Среди основных плюсов этого курса, в первую очередь можно отметить, быструю скорость освоения стандартной программы курса, абсолютное погружение в языковую среду и, как результат, высокую производительность.

Конечно, интенсивный курс не даст вам возможность выражать свои мысли на уровне носителя. Чтобы улучшить знания в любом случае, требуется время, но чтобы справиться с языковым барьером и освоить основную лексику, используемую в различных повседневных ситуациях - вы можете без особых проблем.

13 февраль 2018 /
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