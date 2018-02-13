Надежность трубы Корсис
В последние годы трубы Корсис пользуются немалой популярностью. Они выполнены из полиэтилена и характеризуются наличием двух стенок. Внешняя стена черная гофрированная, внутренняя стенка - белая, гладкая.
Данные трубы актуальны для установки дренажа без давления и ливневой воды, отличающихся разной толщиной стен и диаетром. Кроме того, высота между гофрами также варьируются.
Полиэтиленовые соединения, применяемые в структуре материала, отличаются довольно высокой плотностью. Они обладают также стойкостью к ударам, стиранию и другим внешним воздействиям. Кроме того, полимерный материал сохраняет свои характеристики даже при невысоких температурах.
Трубы Корсис нашли свое применение в следующих случаях:
- бытовых стоков;
- системы сбора и сброса дождевой воды;
- системы естественного дренажа в транспортных покрытиях;
- дренаж на пересечении канав с дорогами;
- системы перевозки веществ, совместимых с полиэтиленом;
- кабельные канализации.
Поскольку ПЭ трубы отличаются гибкостью, они могут быть установлены в экстремальных условиях рельефа на различных глубинах. Радиус изгиба может достигать сорока-пятидесяти диаметров продукта.
Глубина его укладки колеблется от одного до пятнадцати метров. Единственным требованием для укладки является надлежащее заполнение поверхности канавки.
Труба Корсис, купить которую с оперативной доставкой, можно на сайте https://ingplast.ru/truba-korsis/, отвечает следующим требованиям:
- обладает гидравлической структурой, которая поддерживается в течение всего периода службы системы;
- она стойкая к нагрузкам окружающей среды;
- постоянно удерживает герметичность швов;
- устойчива к коррозионным процессам и влиянию химических условий;
- предоставляет стойкость к эрозии поверхности и загрязнению отложениями;
- доступная установка;
- приемлемая стоимость - ниже, чем у европейских аналогов.
Различная жесткость позволяет прокладывать их на различных глубинах. Гофрированная черная стенка предоставляет стабильность перед уф-излучением. Белый цвет внутри дает возможность легко диагностировать его состояние.
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