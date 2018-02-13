Надежность трубы Корсис

В последние годы трубы Корсис пользуются немалой популярностью. Они выполнены из полиэтилена и характеризуются наличием двух стенок. Внешняя стена черная гофрированная, внутренняя стенка - белая, гладкая.

Данные трубы актуальны для установки дренажа без давления и ливневой воды, отличающихся разной толщиной стен и диаетром. Кроме того, высота между гофрами также варьируются.

Полиэтиленовые соединения, применяемые в структуре материала, отличаются довольно высокой плотностью. Они обладают также стойкостью к ударам, стиранию и другим внешним воздействиям. Кроме того, полимерный материал сохраняет свои характеристики даже при невысоких температурах.

Трубы Корсис нашли свое применение в следующих случаях:

бытовых стоков;

системы сбора и сброса дождевой воды;

системы естественного дренажа в транспортных покрытиях;

дренаж на пересечении канав с дорогами;

системы перевозки веществ, совместимых с полиэтиленом;

кабельные канализации.

Поскольку ПЭ трубы отличаются гибкостью, они могут быть установлены в экстремальных условиях рельефа на различных глубинах. Радиус изгиба может достигать сорока-пятидесяти диаметров продукта.

Глубина его укладки колеблется от одного до пятнадцати метров. Единственным требованием для укладки является надлежащее заполнение поверхности канавки.

Труба Корсис, купить которую с оперативной доставкой, можно на сайте https://ingplast.ru/truba-korsis/, отвечает следующим требованиям:

обладает гидравлической структурой, которая поддерживается в течение всего периода службы системы;

она стойкая к нагрузкам окружающей среды;

постоянно удерживает герметичность швов;

устойчива к коррозионным процессам и влиянию химических условий;

предоставляет стойкость к эрозии поверхности и загрязнению отложениями;

доступная установка;

приемлемая стоимость - ниже, чем у европейских аналогов.

Различная жесткость позволяет прокладывать их на различных глубинах. Гофрированная черная стенка предоставляет стабильность перед уф-излучением. Белый цвет внутри дает возможность легко диагностировать его состояние.