Опасности физического переутомления

Часто, особенно пока молодой, человек старается сделать как можно больше и быстрее, при этом прикладывая все силы. Он не берет во внимание свои возможности, не задумывается о последствиях. В результате появляется физическое переутомление.

Утомление само по себе для организма не опасно, особенно если после него есть полноценный здоровый отдых. Но когда он слишком короткий, и за этот период не восстанавливаются потраченные силы – это может привести к серьезным последствиям.

К чему может привести постоянное переутомление?

Когда человек утомляется, он начинает испытывать усталость и небольшую боль в мышцах. Когда он продолжает так усердно трудиться или тренироваться, не уменьшая нагрузку и не делая перерыв, это приводит к переутомлению. К его симптомам относиться:

сильная боль в мышцах;

беспокойный сон;

перепады настроения;

в области сердца имеются неприятные ощущения, сдавливание;

повышается давление, появляется тахикардия;

снижается аппетит;

на языке белый налет;

снижается вес.

У женщин при постоянном переутомлении нарушается менструальный цикл.

Если не начать контролировать физические нагрузки, это может привести к депрессии, сонливости, слабости. Со временем постепенно начинает снижаться память и координация движений.

Когда человек испытывает физическое переутомление, у него появляется перевозбуждение нервной системы. В этом случае начинают слабеть тормозные процессы, усталость не дает полностью расслабиться организму. Возникает нарушение сна, увеличивается количество сновидений, а продолжительность наоборот, снижается. Человек может часто просыпаться, а после – долго засыпать. Также появляется сексуальное расстройство, происходит нарушение в работе сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Чрезмерная физическая нагрузка и частые стрессы могут привести к сердечной недостаточности. В результате этого заболевания может даже наступить преждевременная смерть. Избыток жидкости в организме, одышка, увеличение массы тела, быстрая утомляемость – все это симптомы сердечной недостаточности. При их проявлении следует незамедлительно обратиться за помощью к специалисту.

Учимся уравновешивать нагрузку

Чаще всего как физическое, так и умственное переутомление испытывают мнительные люди, которые берут на себя слишком много обязанностей и пытаются проконтролировать абсолютно все. Как бы тяжело не было в первые дни, но необходимо научится перекладывать некоторые свои обязательства на других. Также стоит научиться говорить нет, особенно на работе. Бывает, что человек, пытаясь заслужить себе превосходную репутацию, старается задействовать свои силы во множестве процессов. Так делать не стоит. Не беритесь за многое сразу. Не стоит пытаться выкладываться на работе, а после спешить домой, чтобы поддержать идеальный порядок в нем.

Чаще совершайте прогулки на свежем воздухе. Пусть они будут короткими, по полчаса, но под воздействием солнечных лучей организм получит необходимый ему сератонин. Всегда старайтесь гулять по парку или скверу, чтобы, вдыхая аромат листвы и хвои, организм очищался от загазованности города. Постарайтесь в этот момент отключиться от домашних забот, проблем на работе, полностью расслабьтесь.

Установите четкое расписание своего дня. Отведите в нем 8 часов на сон и немного времени на отдых с семьей.

Необязательно проводить свободные минуты перед телевизором или компьютером, можно просто сменить сферу деятельности, ведь активный отдых – наилучший вариант лечения переутомления. Только ко всему нужно подходить здраво: если чувствуете себя плохо – проведите вечер за чаепитием с друзьями.

Если испытываете сильное физическое переутомление, возьмите отгул, договоритесь о замене с сотрудниками. За один день сможете восстановить силы, и далее без малейшего ущерба закончите начатое дело

Дабы переутомление не вошло в жизнь, следует избегать стрессов. Свою работу делайте правильно и четко. Не подгоняйте себя – это не только отразиться на ее качестве, но и добавит ненужных переживаний.

Выходные дни должны быть наполнены отдыхом, не стоит брать задания с работы на дом. Лучше в эти дни выехать на природу, провести время в кругу друзей.

Если работа заключается в физическом труде – дома старайтесь больше выполнять умственную работу (можно прочесть интересную книгу). Давайте мышцам отдохнуть.

И помните, при первых же признаках переутомления не стоит отдыхать со спиртными напитками. Это сильно ударит по организму токсинами и сделает состояние еще хуже. Лучше чтобы в расслабляющий отдых входил массаж, баня, сауна, пешие прогулки, чтение книг, прослушивание спокойной музыки или просмотр легких комедий.