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Детская мебель: безопасность прежде всего

Среди всех предметов интерьера детской комнаты особой популярность пользуются конструкции из ламинированного ДСП. Этот материал является найболее дешевым, в то же время экологически чистым и безопасным для здоровья малыша. Отмечено, что изготовленная из ДСП или МДФ, турецкая мебель Чилек способствует улучшению психического состояния и укреплению иммунной системы.

Конструкции из ДСП

Изготовленная из ДСП детская мебель обладает приятным окрасом и неординарной фактурой. На таких конструкциях практически незаметны следы повреждений. Хоть данный тип материала не считают ценной, но при качественной обработке удается имитировать дуб или же красное дерево. Такие изделия обладают огромной популярностью, так как цена на них сравнительно не высока, а эксплуатационные характеристики весьма высокие.

Изделия из МДФ

МДФ намного устойчивее к механическим воздействиям, чем ДСП. Соответственно, изготовленные из нее конструкции не только красивы, но и надежны. Кроме того, этот материал обладает бактерицидным и противогрибковым эффектом. При обустройстве детского помещения эти моменты также нужно учитывать. За счет же того, что этот материал поддается покраске, в магазинах представлена детская мебель в широкой цветовой гамме.

Изделия из дерева

Дубовую мебель для детей купить решаются те, кто ценит такие качества, как долговечность, надежность и прочность. Массив дуба не склонен к гниению, обладает на срезе весьма красивым рисунком и максимально устойчив к механическому воздействию. Окрас изделий может быть, как светло-желтым, так и коричневым с отливом желтого оттенка.

Материал из осины характеризуется безупречной стойкостью к влаге и прочностью. Главным же преимуществом предметов интерьера, изготовленных из осины, является приемлемая цена по сравнению с ценой дубовых изделий. Помимо того, именно этот материал обладает уникальным свойством впитывать негативную энергетику и поэтому считается одним из лучших вариантов для обустройства помещения ребенка.

Купить мебель в детскую из ДСП или МДФ – это идеальная возможность создать те только уникальную, но и максимально здоровую атмосферу в помещении. Ассортимент таких предметов интерьера невероятно велик, а благодаря этому удается удовлетворить все требования покупателей по цене, качеству и особенностям дизайна. Такие конструкции помогают сделать комнату ребенка изысканной и уникальной. Находиться в таком помещении – настоящее удовольствие, как для самого малыша, так и для его родителей.

12 февраль 2018 /
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