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Выгодная покупка шин в интернет-магазине rezina.ua

Большое значение имеет правильный выбор шин для вашего транспортного средства. Шины - это то, что соединяет автомобиль и дорогу, соответственно, предоставляет полную безопасность в целом, комфорт и надежность вождения. Каковы главные критерии, которые следует учитывать при покупке (замене) автошин?

Во-первых, стоит отметить типы резины и актуальность сезонного изменения. Есть летние и зимние модели, в том числе и всесезонные - универсальные. Хотя это можно назвать с большим растяжением и подходит для эксплуатации в регионах с относительно небольшими изменениями температуры на протяжении года. К примеру, в Украине эти изделия можно заказать на сайте https://rezina.ua/.

Понятно, что зимняя резина летом неудобна, а всесезонные модели - очевидный компромисс.

Причем, они должны предоставлять не только комфорт, но и абсолютную безопасность для жизни пассажиров. Просто отметьте, что летние и зимние покрышки отличаются по рисунку протектора, наличию шипов, составу резины, из которой они сделаны. И это главное различие. Зимние шины изготовлены из мягкой резины, которая не затвердевает при минусовой температуре, благодаря чему наблюдается оптимальная адгезия к поверхности дороги. Летние шины, даже самые качественные, на морозе очень тяжелые, неэластичные, что способствует их замене зимой.

Зимнюю резину необходимо менять вовремя на летние. Не целесообразно использовать данные модели, при температуре выше десяти градусов. При высокой температуре зимние шины начинают смягчаться, увеличивается износ и ими сложнее управлять. Очень ранняя замена летних изделий на зимние способствует плохим последствиям. Поэтому вывод заключается в том, что все должно быть сделано вовремя, и вы сохраните свои деньги и нервы.

Чтобы правильно подобрать резину для авто, вам надо решить, где пройдет основная часть их жизни. Ведь нецелесообразно использовать одни и те же шины для езды по асфальтированным дорогам и по бездорожью, на грунте. Если автомобилисты не разбираются в особенностях шин для различных поверхностей дорог, то всегда можно обратиться к специалистам.

10 февраль 2018 /
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