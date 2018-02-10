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Выбираем душевой уголок

Чтобы принимать душ каждый день с полноценным комфортом, стоит установить душевые уголки 100x100. Из-за их размера, эта сантехника очень удобна и практична. Однако, его размеры не настолько велики, чтобы занимать очень много места в ванной комнате.

Такие конструкции являются отличным решением для ванных комнат, малой квадратуры, в которых где каждый квадратный сантиметр берется в расчет. Они помогают сохранить область, создавая полностью функциональную «гигиеническую единицу». Благодаря привлекательному дизайну стеклянных стен и дверей они смотрятся очень солидно, гармонично вписываются в интерьер комнаты, и полностью дополняют ее.

Купить данные конструкции для ванных можно на сайте https://www.m-vanna.ru/. Здесь предлагаются модели, с различными формами - прямоугольные, овальные и пентагональные, а также разнообразными размерами. И поэтому легко можно будет подобрать уголки не только на основе личных предпочтений, но и особенностей помещения.

Уголки для душа 100x100 с поддоном, от различных ведущих производителей имеют множество преимуществ перед привычными всем кабинками, ваннами и прочей сантехникой. Среди их преимуществ можно отметить следующее:

  • Простая и быстрая установка, которая не требует особых знаний или навыков. Во многих случаях это можно сделать собственными руками, сэкономив на работе мастеров. Тем не менее, по-прежнему рекомендуется обратиться к специалистам - в таком случае установка будет надежной и прослужит, как можно дольше.
  • Простой уход - стеклянные конструкции устойчивы к загрязнению любого вида и очень легко чистятся.
  • Презентабельный современный дизайн - любой душевой уголок, выполненный с прозрачными или непрозрачными стенами, имеет солидный и лаконичный вид.
  • Долгий срок службы - срок эксплуатации таких конструкций достигает двадцати лет, при надлежащем пользовании.
  • Стоимость душевых уголков 100x100 на удивление низкая - намного ниже, чем для обычной кабинки с одинаковой функциональностью.

Помимо этого, дополнительные плюсы данных конструкций предоставляются материалом, из которого выполнен поддон.

10 февраль 2018 /
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