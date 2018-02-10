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Гаражные ворота

Гаражные ворота - неотъемлемый элемент данного объекта. Без них вы не можете оставить свой автомобиль без присмотра. Они оберегают гараж, как от непогоды, так и от грабителей.

Почти все производители в настоящее время могут изготавливать гаражные ворота в правильном размере. Но есть ограничения. Это о нагрузке. Если материал представляет собой металл, то нагрузка не должна быть больше пятнадцати килограмм на квадратный метр. Ширина гаражных конструкций может достигать пять метров, а высота до трех метров.

Конструкции, сделанные на заказ, будут стоить больше, чем купить гаражные ворота уже в готовом варианте, стандартных габаритов.

Секционные ворота обшиты панелями и имеют достаточно посредственный дизайн. При открытии они складываются под потолком, и тем самым, сохраняют пространства в гараже. Секции выполнены из металла, из цельной древесины или сэндвич-панелей, толщиной в четыре сантиметров. Контуры сечений бывают замкнутыми и не замкнутыми. На участке, где есть открытый контур, нет мостика холода, что имеет большое значение.

Роллетные гаражные ворота состоят из панелей, выполненных из металла. Они соединены гибкими креплениями, внутри они заполнены пеной, включающей полиуретан. Как и оконные ставни, они наматываются на вал, который может быть расположен внутри или снаружи гаража. Развороты отделяются друг от друга.

Роллетные ворота не требуют наличия пространства для открытия, и они регулируются дистанционным управлением. Так как крепление ненадежно, ширина, тем самым, не большая. Температура поддерживается плохо, а для грабителей ворота легко доступны.

Откатные гаражные ворота - это единая конструкция, которая установлена на верхней или нижней рейке. Чтобы гарантировать правильное функционирование дверей, вам требуется пространство пять-шесть метров вдоль ограждения. Кроме того, вам нужны особые приводы, которые можно разблокировать для открытия снаружи.

Исходя из написанного выше, вы можете купить гаражные ворота, которые более подходят для ваших объектов. Либо - можете обращаться к специалистам за консультациями.

10 февраль 2018 /
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