Абдоминопластика и особенности проведения операции
Избыток жира и провисание кожи на животе - проблема, с которой невозможно справиться с помощью диет и упражнений. Это особенно важно для женщин после родов, а также тех, кто перенесли операцию на передней брюшной стенке. Избавиться от этих проблем поможет лишь оперативное вмешательство - абдоминопластика.
Это хирургическая операция, при которой вырезается избыток кожи и / или жира в области брюшной стенки, а также выполняется вытягивание мышц пресса. Главная цель этого хирургического вмешательства - восстановить привлекательный силуэт, уменьшая выступающий или провисающий живот.
Однако не нужно спешить с операцией, а надо внимательно изучить показания к абдоминопластике в источнике, которые включают следующие:
- существенное провисание (птоз) и дряблость кожи, из-за возрастных изменений, беременности, внезапных изменений веса;
- местный избыток подкожного жира;
- грубые рубцы после операций;
- «фартук» - заметная складка в нижней части живота;
- много борозд (растяжки).
В основном, на абдоминопластику решаются женщины после нескольких беременностей или резкой потери веса, чтобы вернуть привлекательный контур тела. Операция может выполняться и мужчины, если на то имеются показания.
Тип операции выбирается врачом в зависимости от тяжести проблемы. Стоимость данного хирургического вмешательства непосредственно зависит от объема операции и характеристик хода реабилитационного периода.
В стоимость включены услуги хирурга, требуемые материалы, анестезия, пребывание в больнице.
Абдоминопластика не проводится бесплатно по полису.
Также, стоит отметить, что данная операция нерациональна в следующих случаях:
- планируется беременность;
- прогнозируется значительное снижение веса тела.
Перечисленные критерии могут способствовать тому, что итоги абдоминопластики будут нейтрализованы по причине растяжения мышц и уменьшения тургора кожи.
Кроме того, рекомендуется проверить у пациента переносимость анестезии, особенно если имеется склонность к аллергии.
При сущесвенном избытке жира в брюшной полости рекомендуется проводить липосакцию за шесть месяцев до пластической хирургии. Иначе риск осложнений после вмешательства высок (нагноение, накопление жидкости).
Какие есть виды пластики живота
Коррекция фигуры - эффективные способы
Все о вакуумном аборте
Почему растет живот
25 фактов о пластической хирургии
Ринопластика в Москве
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ