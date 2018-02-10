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Абдоминопластика и особенности проведения операции

Избыток жира и провисание кожи на животе - проблема, с которой невозможно справиться с помощью диет и упражнений. Это особенно важно для женщин после родов, а также тех, кто перенесли операцию на передней брюшной стенке. Избавиться от этих проблем поможет лишь оперативное вмешательство - абдоминопластика.

Это хирургическая операция, при которой вырезается избыток кожи и / или жира в области брюшной стенки, а также выполняется вытягивание мышц пресса. Главная цель этого хирургического вмешательства - восстановить привлекательный силуэт, уменьшая выступающий или провисающий живот.

Однако не нужно спешить с операцией, а надо внимательно изучить показания к абдоминопластике в источнике, которые включают следующие:

  • существенное провисание (птоз) и дряблость кожи, из-за возрастных изменений, беременности, внезапных изменений веса;
  • местный избыток подкожного жира;
  • грубые рубцы после операций;
  • «фартук» - заметная складка в нижней части живота;
  • много борозд (растяжки).

В основном, на абдоминопластику решаются женщины после нескольких беременностей или резкой потери веса, чтобы вернуть привлекательный контур тела. Операция может выполняться и мужчины, если на то имеются показания.

Тип операции выбирается врачом в зависимости от тяжести проблемы. Стоимость данного хирургического вмешательства непосредственно зависит от объема операции и характеристик хода реабилитационного периода.

В стоимость включены услуги хирурга, требуемые материалы, анестезия, пребывание в больнице.

Абдоминопластика не проводится бесплатно по полису.

Также, стоит отметить, что данная операция нерациональна в следующих случаях:

  • планируется беременность;
  • прогнозируется значительное снижение веса тела.

Перечисленные критерии могут способствовать тому, что итоги абдоминопластики будут нейтрализованы по причине растяжения мышц и уменьшения тургора кожи.

Кроме того, рекомендуется проверить у пациента переносимость анестезии, особенно если имеется склонность к аллергии.

При сущесвенном избытке жира в брюшной полости рекомендуется проводить липосакцию за шесть месяцев до пластической хирургии. Иначе риск осложнений после вмешательства высок (нагноение, накопление жидкости).

10 февраль 2018 /
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