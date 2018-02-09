» » Метилурациловые свечи (свечи с облепиховым маслом): показания и противопоказания, аналоги

Метилурациловые свечи (свечи с облепиховым маслом): показания и противопоказания, аналоги

Не каждое заболевание можно вылечить, выпив всего лишь несколько таблеток. Порой пациенту приходится пройти через сложное хирургическое вмешательство с последующим лечением лекарственными препаратами. Современная фармакология предлагает огромное множество средств, представленных в абсолютно разных формах.

Это таблетки и капсулы, мази и инъекции, микстуры и спреи. Но существуют болезни, которые требуют особенного подхода. К ним относятся проктологические заболевания. Вот здесь и пригодятся суппозитории. В каких случаях помогут метилурациловые свечи?

Метилурациловые свечи: инструкция к применению

Из-за содержания такого действующего компонента, как метилурацил, данное лекарство крайне эффективно в регенерации клеточного состава. Использование этих свечей поможет добиться быстрого заживления ран и поддержания функционирования клеток и тканей.

Суппозитории имеют сильное противовоспалительное действие. Этот лекарственный препарат способствует выработке лейкоцитов и эритроцитов, так как является стимулятором лейкопоэза. Средство производится в свечках белого цвета (допустимо наличие кремового оттенка). Существуют аналоги данного препарата, к ним относятся Облепиховые свечи, Колартек, Стизамет, Метуракол и Метацил.

Назначается при таких заболеваниях, как:

  • язвы и воспаления, локализующиеся в прямой кишке;
  • интоксикация организма;
  • пониженный уровень лейкоцитов в клеточном составе;
  • нарушения тканей, возникшие в результате ионизирующей радиации;
  • переломы;
  • ожоги;
  • травмирования и инфекции половых органов.

Такие свечи используются не только как лечение, они подходят и для профилактического использования.

Противопоказания

  • отдельные виды лейкемической болезни;
  • болезни костного мозга;
  • опухоли ЖКТ злокачественного характера;
  • индивидуальная непереносимость отдельных составляющих;
  • период вынашивания ребенка и лактация.

Переносимость препарата

Можно сделать вывод, что лекарство хорошо переносятся пациентами, так как не поступало сведений о негативном их воздействии. То же самое относится и к побочным действиям: если они и имели место, то в самых редких случаях. К ним относится возникновение кожной сыпи и зуда, а так же головокружений.

Если в ходе использования препарата возникает ощущение жжения, то данный препарат можно попробовать заменить его аналогом.

Свечи с метилурацилом имеются в свободной продаже в любом аптечном пункте, их приобретение осуществляется без рецепта врача. Но заниматься самолечением не рекомендуется, консультация врача необходима.

Свечи с метилурацилом в гинекологии

В гинекологии данный препарат нужен для излечения женских болезней, а так же для профилактических мероприятий. В таких случаях использование может быть не только ректальным, но и вагинальным.

Очень эффективно данное средство при таком распространенном женском недуге, как эрозия шейки матки. Свечи, из-за своего выраженного регенерирующего воздействия, показаны при травмах влагалища и шейки матки. Незаменим препарат и для пациенток, перенесших хирургическую операцию: суппозитории назначаются в целях предотвращения воспалительных и инфекционных осложнений.

Такая терапия проводится под обязательным контролем врача, он же будет устанавливать и необходимую дозировку. Для усиления эффективности лекарства, перед введением свечки во влагалище, проводится спринцевание слабым содовым раствором или отваром ромашки и череды.

Польза терапии метилурацилом не подлежит сомнению и доказана многолетней практикой.

Свечи с метилурацилом в проктологии

Не менее эффективно данное лекарство при терапии проктологических болезней. Особенно часто его применяют при геморрое и поражениях толстой и сигмовидной кишки, колитах. Свечи помогут справиться с кольпитами, ректитами, трещинами заднего прохода и воспаления в прямой кишке.

Дозировка:

  • взрослые:2 свечки трижды в сутки.
  • 8-15 : одна свечка однократно;
  • 3-8: 0,5 свечки один раз.

Для получения наилучшего результата нужно опустошить кишечник и сделать очищающую клизму. После введения - занять горизонтальное положение до полного ее растворения и всасывания.

Данный препарат зарекомендовал себя только с лучшей стороны, благодаря своей эффективности, отсутствию побочных действий, незначительным противопоказаниям и доступной цене.

09 февраль 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Вирусы папилломы человека 16 и 31 типа
Хочу все знать

Вирусы папилломы человека 16 и 31 типа

Вирусы папилломы человека 16 и 31 типа относятся к онкогенным возбудителям высокого онкогенного риска. Развивающиеся при наличии данного вируса в организме женщины плоские кондиломы и дисплазия шейки
Свечи зажигания NGK
Хочу все знать

Свечи зажигания NGK

Предлагаемые в данном магазине свечи подразделяются не только по диаметру резьбы, но и по конструкции. Кроме того, особое значение имеет не только модель транспортного средства, но и основной режим
Долголетие мужчины в его руках
Хочу все знать

Долголетие мужчины в его руках

В настоящее время многие мужчины среднего и пожилого возраста подвергаются такому заболеванию, как простатит.
Готовые ритуалы свечной магии
Хочу все знать

Готовые ритуалы свечной магии

Стихия Огня имеет большое значение и считается одной из самых сильных, поэтому важно подходить к процессу работы со свечами со всей ответственностью.
При каких заболеваниях назначают бисептол
Хочу все знать

При каких заболеваниях назначают бисептол

Бисептол является комбинированным препаратом, широкого спектра действия. Он позволяет успешно лечить многие инфекционные заболевания. 
Ароматические свечи вредят здоровью
Хочу все знать

Ароматические свечи вредят здоровью

Ради того, чтобы запах держался как можно дольше, производители добавляют в состав ароматизаторов вещества с целой гаммой побочных эффектов.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Внедрение в украинскую образовательную систему норм Финляндии?Эротический массаж можно ли считать изменой?Бесплатно слушать музыку в «Вконтакте» - возможно ли это?Какой букет подарить любимой на День Святого Валентина?Как получить сертификат Scrum MasterКак правильно выбрать траурный венок на возложениеЗаработок на инвестициях в интернетеБонги для курения


Свежие Статьи
Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 33)

Секреты биологического оружия СССР (часть 33)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+