Метилурациловые свечи (свечи с облепиховым маслом): показания и противопоказания, аналоги

Не каждое заболевание можно вылечить, выпив всего лишь несколько таблеток. Порой пациенту приходится пройти через сложное хирургическое вмешательство с последующим лечением лекарственными препаратами. Современная фармакология предлагает огромное множество средств, представленных в абсолютно разных формах.

Это таблетки и капсулы, мази и инъекции, микстуры и спреи. Но существуют болезни, которые требуют особенного подхода. К ним относятся проктологические заболевания. Вот здесь и пригодятся суппозитории. В каких случаях помогут метилурациловые свечи?

Метилурациловые свечи: инструкция к применению

Из-за содержания такого действующего компонента, как метилурацил, данное лекарство крайне эффективно в регенерации клеточного состава. Использование этих свечей поможет добиться быстрого заживления ран и поддержания функционирования клеток и тканей.

Суппозитории имеют сильное противовоспалительное действие. Этот лекарственный препарат способствует выработке лейкоцитов и эритроцитов, так как является стимулятором лейкопоэза. Средство производится в свечках белого цвета (допустимо наличие кремового оттенка). Существуют аналоги данного препарата, к ним относятся Облепиховые свечи, Колартек, Стизамет, Метуракол и Метацил.

Назначается при таких заболеваниях, как:

язвы и воспаления, локализующиеся в прямой кишке;

интоксикация организма;

пониженный уровень лейкоцитов в клеточном составе;

нарушения тканей, возникшие в результате ионизирующей радиации;

переломы;

ожоги;

травмирования и инфекции половых органов.

Такие свечи используются не только как лечение, они подходят и для профилактического использования.

Противопоказания

отдельные виды лейкемической болезни;

болезни костного мозга;

опухоли ЖКТ злокачественного характера;

индивидуальная непереносимость отдельных составляющих;

период вынашивания ребенка и лактация.

Переносимость препарата

Можно сделать вывод, что лекарство хорошо переносятся пациентами, так как не поступало сведений о негативном их воздействии. То же самое относится и к побочным действиям: если они и имели место, то в самых редких случаях. К ним относится возникновение кожной сыпи и зуда, а так же головокружений.

Если в ходе использования препарата возникает ощущение жжения, то данный препарат можно попробовать заменить его аналогом.

Свечи с метилурацилом имеются в свободной продаже в любом аптечном пункте, их приобретение осуществляется без рецепта врача. Но заниматься самолечением не рекомендуется, консультация врача необходима.

Свечи с метилурацилом в гинекологии

В гинекологии данный препарат нужен для излечения женских болезней, а так же для профилактических мероприятий. В таких случаях использование может быть не только ректальным, но и вагинальным.

Очень эффективно данное средство при таком распространенном женском недуге, как эрозия шейки матки. Свечи, из-за своего выраженного регенерирующего воздействия, показаны при травмах влагалища и шейки матки. Незаменим препарат и для пациенток, перенесших хирургическую операцию: суппозитории назначаются в целях предотвращения воспалительных и инфекционных осложнений.

Такая терапия проводится под обязательным контролем врача, он же будет устанавливать и необходимую дозировку. Для усиления эффективности лекарства, перед введением свечки во влагалище, проводится спринцевание слабым содовым раствором или отваром ромашки и череды.

Польза терапии метилурацилом не подлежит сомнению и доказана многолетней практикой.

Свечи с метилурацилом в проктологии

Не менее эффективно данное лекарство при терапии проктологических болезней. Особенно часто его применяют при геморрое и поражениях толстой и сигмовидной кишки, колитах. Свечи помогут справиться с кольпитами, ректитами, трещинами заднего прохода и воспаления в прямой кишке.

Дозировка:

взрослые:2 свечки трижды в сутки.

8-15 : одна свечка однократно;

3-8: 0,5 свечки один раз.

Для получения наилучшего результата нужно опустошить кишечник и сделать очищающую клизму. После введения - занять горизонтальное положение до полного ее растворения и всасывания.

Данный препарат зарекомендовал себя только с лучшей стороны, благодаря своей эффективности, отсутствию побочных действий, незначительным противопоказаниям и доступной цене.