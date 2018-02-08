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Лаборатория Шарм Клео

Научно-производственная лаборатория Шарм Клео  в настоящее время занимает лидирующие позиции в парфюмерно-косметической промышленности нашей страны.

Предприятие имеет современный научно-исследовательский центр, где проводятся исследования и разработки, вводятся передовые технологии и идеи. В основе их разработки лежит тезис применения естественного, экологичного отечественного и зарубежного сырья. Лаборатория осуществляет контроль качества на всех этапах производства и управления - от получения сырья до поставки конечной продукции потребителю, о чем подтверждает сертификат Шарм Клео  на предмет соответствия разработке и изготовлению косметических продуктов  требованиям мирового стандарта.

Активы компании - это эксклюзивная линия косметики, представленная двумя областями: профессиональных средств, которые обеспечивают эффективные процедуры в косметологическом салоне и ряд домашних средств.

Профессиональная коллекция включает ряд инструментов, которые позволяют косметологу складывать программу индивидуального ухода, на основании характеристик кожи каждого потребителя. В дополнение к кремовым маскам, линия включает биоароматические концентраты - эссенции, в составе которых высоко сконцентрированы витамины, экстракты растений и эфирных масел, особо отобранных для решения проблем кожи. Действие данных средств ориентировано не только на ликвидацию заметных симптомов определенной косметической проблемы, но и на регулирование причин, приведших к её появлению и развитию. Это способствует более продолжительному действию полученных результатов.

Для косметологов данная лаборатория Шарм Клео предлагает программу ухода в разных направлениях. Образцовые результаты в реализации программ могут быть получены при всестороннем уходе в салоне красоты и дома.

За высокое качество своей продукции Научно-производственная лаборатория Шарм Клео много раз награждалась дипломами выставок, ярмарок и конкурсов. Она станет прекрасным вашим помощником на пути к совершенству.

08 февраль 2018 /
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