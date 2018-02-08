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Пемза для ног

Наши ноги - рабочие, на них приходится большая часть нагрузки. Те, кто ведет активный образ жизни, много ходят (особенно если обувь неудобна или низкого качества), прекрасно знают о грубой коже на ногах. Это своеобразная защита наших тружеников, на которых больше всего приходится нагрузки. Следовательно, роговой слой эпидермиса на ногах возникает быстро.

Огрубевшая кожа ног является общей проблемой, которая вызывает у женщин и даже мужчин много беспокойств. Этот косметический дефект не позволяет носить открытые ботинки и выглядит уродливо на пляже. Однако каждый человек может справиться с этой проблемой. Для этого достаточно использовать обычную пемзу. Более того, сегодня вы можете найти много видов данного продукта.

В последние годы в продаже пемза для ног представлена натуральной или синтетической. С природным изделием можно легко справиться с огрубевшей кожей. Однако она имеет некоторые недостатки. Например, она быстро впитывает воду, как губка и плохо сохнет. Поэтому в естественных пемзах ростки быстро размножаются. Чтобы избежать этого, необходимо почаще дезинфицировать её.

Искусственная пемза не поглощает воду, и поэтому она не воспроизводит патогенную микрофлору. Помимо этого, она быстро сохнет, имеет довольно тонкую структуру, но в то же время прекрасно очищает кожу.

В продаже вы можете найти и много металлических скребков для ног. Но необходимо учитывать, что такие изделия травмируют кожу, и поэтому их следует применять с особой осторожностью.

Выбирая камень для пилинга, вы должны обратить внимание на несколько следующих моментов:

  • Чем шире поры в камне - более грубое и сильное воздействие на кожу.
  • Маленькие поры в камне подходят для нежных, мягких действий.
  • Выберите удобный камень для чистки - он должен свободно находиться в ладони.

Если же вы владелец торговой точки, предлагающей товары для красоты и здоровья, то в ассортименте обязательно должна быть пемза. Но вам нужно будет обращаться к проверенным поставщикам, у которых сможете купить оптом пемзу для ног по приемлемым ценам и достаточно качественную, чтобы репутация вашего магазина не пострадала.

08 февраль 2018 /
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