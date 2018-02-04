Мужские трусы оптом, советы по выбору мужского нижнего белья

Прошли времена, когда все ходили в семейных черных трусах. Теперь выбор мужских трусов настолько огромен, что появилась мода на определенные модели мужских трусов.

Еще раньше, до трусов мужчины носили портки, фотография эволюционированного варианта древних портков представлен в самом конце статьи. По сути это были длинные семейные трусы, постепенно они укорачивались.

Для мужчин на первом месте при выборе мужского нижнего белья на сайте https://deshevle-net.com/niznee_bele/muzskoe/10142470-trusi/, прежде всего, играет роль комфортность пребывания в них, а уж потом привлекательный вид. У женщин наоборот. Скорее всего, это связано с физиологией строения мужского тела. Материал ткани, вот основополагающий фактор при выборе мужского нижнего белья. Так, что тем, кто привозит и продает мужские трусы оптом, нужно не упускать это из внимания.

В идеале мужские трусы должны быть полностью из хлопка, но производители по своим причинам добавляют синтетику (лайкру) или даже шерсть. Лайкра обеспечивает привлекательность, трусы с содержанием этого искусственного материала продолжительное время не теряют форму и не растягиваются, ибо чистый хлопок без примесей имеет тенденцию растягиваться.

Не стоит покупать трусы из шелка, этот материал запрещен по канонам шариата в исламе, а мусульмане в этом деле знают толк, ведь у них многодетные семьи.

Производители нижнего белья разработали новый материал - мерсеризованный хлопок, о слова шлифовка, это новая технология обработки хлопка, после которой материал трусов становится нежным и гладким, разумеется, повышается цена изделия. Но, если приобретать мужские трусы оптом, то производители делают скидку.

В магазине не стесняйтесь осматривать материал, в нем не должно быть просветов или уплотнений, катышков и зацепок. Швы должны быть аккуратными и не большого размера.

Виды и модели мужских трусов

Семейки подходят для эпатажным мужчинам, поскольку в них свободней, но их проблемно носить с узкими тесными брюками.

Плавки (slip) рекомендуется носить только на пляже.

Боксеры (boxers) представленые на deshevle-net.com обладают преимуществами от первых видов мужских трусов, некоторые мужчины в них даже на пляже бывают.

Велосипедные трусы (trunks) судя по названию, для этого и предназначены, только не стоит в них ходить в жаркую погоду вместо шорт.

Это удлиненные боксеры с преобладанием искусственных материалов в составе ткани.

Танга (tanga) для особых гурманов в этом деле, то есть любовников, по сути это два треугольника с резинкой.

Стринги (string) для супер любовников с развитыми мышцами живота и ягодицами.

Размеры мужских трусов

Это проблема для многих мужчин, раньше с размерами было понятнее, чем теперь, когда появились буквенные обозначения. Пусть даже есть расшифровки, но не все производители шьют по мировым стандартам, особенно китайцы, вот получается, купишь вроде бы свою букву, приходишь домой, а они или большие или маленькие. Лично я покупаю на глаз, так вернее, привык уже какая ширина боксеров должна быть. Или можно ходить и выбирать с старыми трусами, прикладывая их к новой покупке. Смешно конечно выглядит, зато пять минут позора и не придется мучиться, ведь обратно-то их не принимают, нижнее белье не принимается обратно.В последнее время мода мужского нижнего белья диктует свои правила, к примеру, в магазинах преобладают модели с низкой талией, которые путают и так запутанных мужчин.

Цивилизованный и лучший способ определения размера при выборе мужских трусов. Замерить дома обхват вокруг самых выступающих мест в районе ягодиц и просто прикладывать сложенный пополам швейный метр к трусам в магазине. Уж лучше, чем старые трусы прикладывать!

По поводу цвета и окраски мужских трусов. Здесь коротко и ясно, если это дешевые трусы, то они не должны быть цветными, то есть или белые или другие мягкие тона, в которые обычно окрашивают хлопковые ткани. Иначе краска может в лучшем случае окрасить внутреннюю часть брюк, в худшем вызвать аллергию и раздражение интимных мест. Если вы приобретаете дорогие фирменные трусы, то здесь берите, что хотите, они не станут плохо красить.