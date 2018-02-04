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Где купить гороховую крупу

Покупайте гороховую крупу оптом у компании “Леккер”.

7 преимуществ при сотрудничестве с нами

1. Мы работаем официально. Перед началом сотрудничества мы осуществляем обмен документами, которые подтверждают намерения сторон; обсуждаем цены и сроки доставки товаров; отправляем пробную партию для подтверждения высокого качества продукта. Только после этого мы подписываем договор и отправляем товар.

2. Каждая партия товара проходит проверку на соответствие ГОСТу.

3. Мы гарантируем своевременную доставку. Продукция приедет к вам точно в сроки, которые указаны в договоре. Мы доставим заказ в любую точку Украины, а также в СНГ и Европу.

4. Для перевозок компания использует собственный транспорт, а также пользуется услугами надежных компаний-перевозчиков.

5. Низкие цены. Мы сотрудничаем напрямую с производителями, поэтому наши наценки минимальны.

6. Большой ассортимент продукции. Кроме гороха, мы продаем гречку, пшеничную, кукурузную, ячневую крупу, муку (первый и высший сорт), более 50 разновидностей печенья.

7. Быстрое реагирование на звонок. Чтобы задать нам вопрос или сделать заказ, просто заполните соответствующую форму на сайте. Наш менеджер свяжется с вами в рабочее время (ежедневно с 8 утра до 9 вечера).

Горох оптом от нашей компании:

  • После сбора урожая хранили в надлежащих условиях.
  • Сушили согласно утвержденным правилам и нормам.
  • Хранился в прекрасных условиях на нашем складе. Мы поддерживали оптимальную температуру воздуха и влажность.
  • Герметично упакован.

Если вы хотите получить крупу отличного качества по низкой цене, закажите ее в Lekker.

О пользе гороха:

  • Содержит множество микроэлементов и витаминов.
  • Нормализует пищеварение.
  • Улучшает состояние зубов.
  • Благотворно влияет на состояние волос, ногтей, кожи.
  • Способствует нормализации работы сердца, а также органов кроветворения.
  • Содержит много белка и клетчатки.
  • Помогает привести в норму уровень сахара.
  • Правила выбора гороховой крупы:
  • Размер целых зерен должен быть приблизительно 3-4 мм. Если они больше, этот горох относится к кормовым сортам.
  • Нормальный цвет—ярко-зеленый, ярко-желтый.
  • Обратите внимание на то, чтобы упаковка была плотной и надежно защищала от влаги.
  • Остатки гороховой пыли или мусор в составе — недопустимые вещи, которые свидетельствуют о низком качестве товара. Также их наличие означает, что технология изготовления была нарушена.
04 февраль 2018 /
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