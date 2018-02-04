Где купить гороховую крупу
Покупайте гороховую крупу оптом у компании “Леккер”.
7 преимуществ при сотрудничестве с нами
1. Мы работаем официально. Перед началом сотрудничества мы осуществляем обмен документами, которые подтверждают намерения сторон; обсуждаем цены и сроки доставки товаров; отправляем пробную партию для подтверждения высокого качества продукта. Только после этого мы подписываем договор и отправляем товар.
2. Каждая партия товара проходит проверку на соответствие ГОСТу.
3. Мы гарантируем своевременную доставку. Продукция приедет к вам точно в сроки, которые указаны в договоре. Мы доставим заказ в любую точку Украины, а также в СНГ и Европу.
4. Для перевозок компания использует собственный транспорт, а также пользуется услугами надежных компаний-перевозчиков.
5. Низкие цены. Мы сотрудничаем напрямую с производителями, поэтому наши наценки минимальны.
6. Большой ассортимент продукции. Кроме гороха, мы продаем гречку, пшеничную, кукурузную, ячневую крупу, муку (первый и высший сорт), более 50 разновидностей печенья.
7. Быстрое реагирование на звонок. Чтобы задать нам вопрос или сделать заказ, просто заполните соответствующую форму на сайте. Наш менеджер свяжется с вами в рабочее время (ежедневно с 8 утра до 9 вечера).
Горох оптом от нашей компании:
- После сбора урожая хранили в надлежащих условиях.
- Сушили согласно утвержденным правилам и нормам.
- Хранился в прекрасных условиях на нашем складе. Мы поддерживали оптимальную температуру воздуха и влажность.
- Герметично упакован.
Если вы хотите получить крупу отличного качества по низкой цене, закажите ее в Lekker.
О пользе гороха:
- Содержит множество микроэлементов и витаминов.
- Нормализует пищеварение.
- Улучшает состояние зубов.
- Благотворно влияет на состояние волос, ногтей, кожи.
- Способствует нормализации работы сердца, а также органов кроветворения.
- Содержит много белка и клетчатки.
- Помогает привести в норму уровень сахара.
- Правила выбора гороховой крупы:
- Размер целых зерен должен быть приблизительно 3-4 мм. Если они больше, этот горох относится к кормовым сортам.
- Нормальный цвет—ярко-зеленый, ярко-желтый.
- Обратите внимание на то, чтобы упаковка была плотной и надежно защищала от влаги.
- Остатки гороховой пыли или мусор в составе — недопустимые вещи, которые свидетельствуют о низком качестве товара. Также их наличие означает, что технология изготовления была нарушена.
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