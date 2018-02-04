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Подбор ковра: полезные советы

При выборе ковра необходимого размера иногда возникают проблемы. Мало того, что от вариантов оформления глаза разбегаются, тут еще и нужно учитывать определенные пропорции, чтобы комната выглядела уютной и красивой. Качественный ковер - это также немалые денежные вложения. Поэтому стоит принять во внимание простые правила, чтобы инвестиции в домашний интерьер были точными и уместными. Правильно подобранный его размер придаст комнате завершенного, гармоничного вида!

Измерьте нужную площадь

Подготовьте комнату. Перед покупкой ковров, нужно расставить мебель так, как она должна стоять по вашему замыслу, а затем измерить соответственно длину и ширину.

Ковер завершает интерьер

Ваш ковер должен выполнять две задачи. Во-первых, «собрать» мебель вместе, а во-вторых, выдерживать прогулки по комнате. Как совместить мебель? Все зависит от того, где она стоит: у стены или посередине комнаты.

Мебель в середине комнаты

Если установить обеденный стол и стулья в центре комнаты, ковер должен быть достаточно большим, чтобы вся мебель могла легко разместиться. Если в комнате есть диван и другие элементы мебели, достаточно, чтобы передние ножки стояли на ковре.

Мебель возле стены

Прежде, чем купить ковер в Одессе, нужно убедиться, что он шире кровати. Опять же достаточно, чтобы только передние ноги стояли на нем. В конце концов, вы же не собираетесь ходить вокруг задней части кровати, поэтому нет никакой необходимости тянуть ковер под самую стену. Однако позаботьтесь о его соответствующей ширине, чтобы вам было удобно, а главное мягко и тепло вставать с постели утром босыми ногами.

Куда стелить длинные ковры?

Они прекрасно подходят для таких мест в доме как коридор или кухня. Просто убедитесь, что длинные ковры охватывают достаточно места, где вы часто ходите, работаете. Их также можно постелить вместо большого ковра возле кровати.

А как насчет круглых?

Те же принципы применяются и к другим формам. Круглые ковры особенно подходят к круглым обеденным столам или небольшим угловым диванам. Подобные покрытия неплохо смотрятся в спальнях.

Сейчас довольно много производителей предлагают разнообразные модели, которые отличаются размерами, цветом, стилем, формами, используемыми материалами. Можно обратиться в специализированный магазин, например, «Шестой элемент», если необходимо купить качественный, надежный и стильный ковер в Одессе.

Главный совет

Если придерживаться общего правила покупки ковра, то лучше выбирать большие варианты. Они более универсальны, когда речь идет об их использовании в различных интерьерах и меблировке комнаты.

И еще один немаловажный момент – не стоит выбирать цвет изделия в тон, к примеру, обоев или занавесок. Так как они часто меняются вместе с модными тенденциями. А вот это ковровое покрытие приобретается на длительный период.

04 февраль 2018 /
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