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Как заказать американский номер на авто в Украине

американский номер на авто

Нередко в Украине можно встретить машины, привезенные из заграницы, к ним относятся также и представители американского автопрома. Все знают что американские машины отличаются обычно крупными габаритами и большой мощностью двигателей, еще одним немаловажным отличим считается особенный формат номерного знака у американских машин - они отличаются от украинских номеров своей формой и размером. Обычные длинные украинские номера на такие машины не установить - поэтому могут потребоваться номера размеро 300*150 мм (американский размер), изготовленные частными компаниями. Вы спросите почему частные компании? Потому что официально в МРЕО нет номеров такого размера, в ГОСТе они есть, а в МРЕО их нет.

Сегодня заказать американский номерной знак довольно просто, можно выбрать любую компанию из десятков представленных на рынке, но лучше отдать предпочтение специалистам из компании ООО "Госзнак" (ссылка: http://gosznak.com.ua/ru/amerikanskie-nomera-kvadratnie-nomernie-znaki.html), которые работают не первый год. Заказ можно оформить любым удобным способом:

  • через онлай заказ на сайте компании
  • по телефонам
  • в офисе
  • через viber, whatsapp и т.д.

За сколько можно купить американский номер в Украине?

Приобрести американский номер в Украине несложно, стоимость обычно около 500 грн за 1 шт. Если обратиться в проверенное место, купить американский номер в Украине по адекватной цене сможет каждый. Такие номера обладают массой уникальных особенностей, среди которых американский размер 300х150 мм, символы по ГОСТу и защитные голограммы в два ряда и клеймо завода. Дополнительно к такому номеру можно приобрести рамку под номерной знак, соответсвующего размера. В Украине такая услуга стала весьма распространенной, потому что участились случаи завоза иностранных транспортных средств из Японии, Америки, Арабских эмиратов. Американские автомобили нередко встречаются в наших городах, в особенности в крупных городах таких как Киев, Харьков, Днепр и т.д.., поетому автовладельцам будет полезно знать про вохможно заказа таких номеров и как это происходит, это позволит избежать ненужных затруднений и съекномит время.

американский номер

Купить американские автомобильные номера - это несложно

Их покупка, в самом деле, может оказаться максимально простой, если сотрудничать с хорошими специалистами. Несложно будет приобрести нужный знак после получения предварительной консультации. Легко купить американские автомобильные номера, полностью соответствующие тем стандартам. В номере каждый элемент будет находиться на своем месте, если все выполнят опытные профи.

Сейчас американские номера на машину можно заказать быстро. Получить готовые изделия удастся примерно через день. Оформление заказа отличается простотой, потому как не придется заниматься бюрократией.

04 февраль 2018 /
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