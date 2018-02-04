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Что посмотреть в Страсбурге за 1 день

Страсбург – французский город с богатой историей и большим количеством привлекательных мест для туристов. Поэтому за 1 день в городе будет на что посмотреть.

Кафедральный собор Нотр-Дам

Достопримечательности Страсбурга начинаться с собора Нотр-Дам. Данное сооружение – одно из наибольших строений в Европе. Собор построен более тысячи лет назад. Главным материалом при строении был красный песчаник. Материал создает вид изменения цвета собора при разном солнечном освещении с красного цвета в розовый или даже золотистый. Как внутренняя, так и внешняя часть отличается красотой. Собор удивит витражами и архитектурой. Среди туристов популярностью пользуется западная часть собора, особенно во время заката. Гордость кафедрального собора в Страсбурге – старинные часы. Механизм был построен в ХVI веке лучшими математиками Европы. В новогоднюю ночь на часах можно увидеть, на какие дни в году приходиться праздники. Каждый час пришедшие к собору могут наблюдать следующее:

  • Песочные часы, которые переворачивает ангел.
  • Появление Иисуса Христа.
  • Уход косящей время смерти.
  • Здесь бывают и другие чудеса. В дни равноденствия можно увидеть «зеленый луч», что создается с помощью витражей.
  • Музеи

Страсбург имеет много музеев. Наиболее посещаемые:

  • Археологический музей.
  • Музей модернистского и современного искусства.
  • Археологический музей. Многие туристы мечтают побывать именно здесь, по значению этот музей второй во Франции. Экспонаты долгие годы собирались одним французским коллекционером в XVIII веке, который после смерти все завещал городу. Музей имеет льготы для студентов и пенсионеров. Посетителям до 18 лет, и в первое воскресение месяца вход бесплатный. Некоторые туристы могут увидеть много интересного совсем бесплатно.
  • Музей модернистского и современного искусства. Идеальный вариант для любителей модернистской архитектуры. В современном виде музей был открыт 20 лет назад. Коллекция музея начисляет более 19 тыс. экспонатов. Здесь можно увидеть произведение известных по всему миру художников: Клода Моне, Пабло Пикассо, Гогена и других.

Страсбургский университет

Один из самых старых университетов во Франции. Сооружение учебного заведения датируется 1538 годом. В XVI ст. здесь была гимназия. В 1621 году гимназия становиться университетом. В 1970 году заведения было разделено на несколько отдельных вузов. Каждый корпус университета поражает красотой и имеет свою историю.

Квартал «Маленькая Франция»

В центре Страсбурга находиться любимое место, как жителей, так и туристов - квартал «Маленькая Франция» что тянется вдоль реки Иль. Средневековые улочки, домики старого построения переместят посетителя в средние века. Название квартала походит от старого военного госпиталя, что здесь располагался раньше. В домах этой улицы жили обычные мельники, рыбалки и другие. Наибольшей популярностью пользуется «Дом кожевников». Здесь много кафе и ресторанчиков, которые выглядят роскошно, но даже бюджетный турист может посетить такие заведения, что очень удобно для путешественников. Достопримечательности Страсбурга, на этом не заканчиваться. Сам город – уже достопримечательность, каждая улица, дом, скульптура имеет свою историю.

По материалам сайта https://pari.guru/

04 февраль 2018 /
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