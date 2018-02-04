В помощь новичкам в изучении английского языка

Чтобы начать двигаться вперед, вы должны обозначить линию старта. Определите цели, которые ставите перед собой. Подумайте, почему вы хотите заказать на сайте курсы английского. Возможно, это вынужденная мера, связанная с работой, или, наоборот, ваше личное желание.

Настраиваемся

Чужой язык изучать страшно хотя бы потому, что он не родной. Если бы все так рассуждали, то в каждой стране разговаривали бы по-своему. Сегодня англоязычных стран очень много. В некоторых этот язык изучается, как основной иностранный. Спрос есть, а значит потребность в изучении – тоже. Удовлетворить её можно прямо здесь, выбрав нужный курс из доступных. Вы только представьте, сколько всего вы откроете для себя, когда улучшите языковые навыки. Можно будет свободно общаться с иностранцами, вести переписку, смотреть фильмы в оригинале и многое другое.

Учиться одному или стать частью коллектива?

Форма обучения английскому языку может быть индивидуальной (преподаватель со студентом занимаются тет-а-тет) и групповой (обучающийся являются частью группы в 4-8 человек). Какой вариант подойдет вам, зависит от ваших языковых навыков и характера. Если вам нравится быть частью одного целого, выбирайте групповое обучение. Если же хотите, чтобы преподаватель уделял максимум внимания вашей персоне, остановитесь на репетиторстве.

Самостоятельно изучать иностранный язык новичкам в этом деле не рекомендуется. Немного времени всё же стоит позаниматься с профессионалом. Как только уровень владения английским будет средним, можно выбрать в качестве педагога носителя языка.

4 составляющих успеха

Изучение иностранного языка должно охватывать говорение, письмо, чтение, аудирование. Только такой подход обеспечит комплексное развитие ваших навыков. Вы сможете улучшить и устную, и письменную речь. Начните с восприятия английских слов на слух, затем переходите к написанию этих самых слов. Позже, когда словарный запас будет большой, можно читать тексты. Ну, а дальше – общаться, практиковать устную речь.

Общение с первых секунд

Несмотря на то, что с первой минуты занятий правильно выстроить длинное предложение у вас не получится, уже к концу урока вы сможете что-то сказать по-английски. На первых порах это будут короткие и примитивные высказывания, но со временем вы разовьете языковые навыки и сможете говорить бегло, выстраивать большие предложения и наполнять их глубоким смыслом.

Запас ресурсов

Учебные материалы – это фундамент, база, основа в изучении любого иностранного языка, в том числе английского. Важно подобрать актуальные и содержательные книги и пособия. Необязательно использовать только книжные варианты, можно изучать некоторые вопросы в режиме онлайн. Текстовый материал обязательно должен сочетаться с графическим, аудиозаписи – с видеоматериалами, нудные грамматические правила – с увлекательными играми. При выборе очередного ресурса не забывайте о своём уровне владения языком – Beginner.