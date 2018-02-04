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Часы Seiko – японская точность и размеренность

Современный рынок предоставляет огромное разнообразие часовых механизмов. Затеряться среди такого большого выбора довольно просто. Однако, высокое качество и стильный дизайн могут предложить далеко не все производители. Компания Seiko производит высококачественные интерьерные и наручные хронометры, которые пользуются популярностью во всем мире.

О производителе

Японская компания была основана в 1881 году. Хаттори Кинтаро, создатель мирового бренда, стремился вывести часовое искусство на совершенно новый уровень. И это ему удалось. Продукция отличается невероятной точностью. Каждый экземпляр может похвалиться первоклассным качеством и совершенством стиля. Компания быстро получила мировое признание и по сей день считается одной из лучших.

Ассортимент моделей

Выбор продукции действительно велик. Производитель предлагает наручные, настенные и напольные часы самых разнообразных стилей. Современные изделия, стилизованные под старинные модели смотрятся роскошно и богато. Такой вариант создан для ценителей нестареющей классики и элегантного интерьера. Великолепные образцы привносят в обстановку комнаты неповторимый шарм прошлой эпохи. Хронометры стиля модерн имеют большое разнообразие дизайнерских решений. Элегантные и сдержанные изделия отлично подойдут строгому деловому имиджу обладателя. Более оригинальные приборы отклоняются от традиционных представлений о часовых изделиях и оснащены дополнительными функциональными режимами. Мягкая подсветка с контролем яркости, регуляторы громкости или встроенные календари - отличные и весьма полезные дополнения. Некоторые приборы имеют встроенный будильник или термометр.

Гарантия долговечности

Общей чертой всех хронометров является превосходное качество. Какой бы механизм не использовался, кварцевый или механический, каждый обладает сведенной к минимуму вероятностью неточности. Используемые для изготовления материалы обладают прочностью и долговечностью. Нержавеющая сталь или массив дерева - все элементы конструкции направлены на защиту внутреннего механизма от повреждений и влаги. Часы для спорта и дайвинга отличаются высокой прочностью и водонепроницаемостью. Широкий ассортимент качественных часов представлен на сайте montre-vip.ru. Каждая модель обладает особой индивидуальностью, которая выгодно преобразит обстановку вашего дома.

04 февраль 2018 /
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