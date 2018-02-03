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Чай с корицей

Аромат корицы подает всем блюдам и напиткам особую изюминку, что делает их невероятно вкусными. Это относится и к чаю с корицей. Эта пряность придает напитку великолепный вкус, делает его полезным для общего самочувствия. Сочетание полезных свойств чая с корицей создает божественный напиток. Пряность снижает высокий уровень холестерина и предотвращает образование сгустков крови. Она также нормализует сахар в кровеносной системе, тонизирует активность мозга, создает эффект потепления, выводит токсины и помогает на начальном этапе отравления. Более того, она способствует скорому расщеплению жиров, что избавляет от лишнего веса.

Чтобы корица положительно повлияла на организм, принимайте ее в течение нескольких месяцев, добавив в горячий чай одну четвертую чайной ложки один раз в день. Если вы вдыхаете её аромат, вы можете заметно скинуть вес. Наличие эфирного масла в составе этой пряности купирует чувство голода. Это уменьшает вес. Корицу лучше не принимать тем, у кого пониженное давление. Также от приема корицы нужно отказаться, пр и высокой температуре.

Прекрасный аромат и великолепный вкус придают корица различным блюдам. Это преимущество также оказало положительное влияние на создание огромного количества рецептов чая с корицей.

В далеком прошлом эта специя была недоступна для рабочего класса. Её использовали богатые знати и благородные люди. Но в итоге корица стала доступной для многих. Теперь её можно купить в любом магазине. Она предлагается в виде палочек для еды и порошка. Первые хранятся в течение длительного времени. Порошок более ароматный.

Чай с корицей, как упоминалось выше, можно использовать и в другом направлении. Распространенный тип горячего напитка используется для снижения веса. Берется листовой чай зеленых сортов - одна столовая ложка на пол-литра воды. Кроме того, понадобится одна чайная ложка корицы (предпочтительно порошка). Естественный гранулированный сахар не добавляется. Вы можете использовать замену. Все перемешивается. Тогда вам придется подождать, пока он не закипит. Пить можно чай с корицей горячим или холодным - по желанию. Вы можете разнообразить его с медом, лимоном или какой-нибудь другой пряностью.

03 февраль 2018 /
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