Уход за кожаным салоном автомобиля

Кожаный салон автомобиля уже на протяжении многих лет является показателем статуса его владельца. Однако спустя определенное время кожа, как искусственная, так и естественная, теряет свой первоначальный вид. Чтобы не допустить скорого износа данного материала, надо обратиться за услугами по обработке кожаного салона авто в специализированном центре. Эта услуга занимает от десяти до двадцати минут, в зависимости от параметров салона вашего "железного коня".

Уход за кожаным салоном авто должен выполняться регулярно, поскольку внутренние детали, аксессуары находятся в частом контакте с людьми и подвергаются преждевременному износу. Современные средства защиты разработаны посредством нанотехнологии и позволяют долго защищать кожу авто от многих типов загрязнения, истирания и незначительных механических дефектов. Разумеется, для компетентного ухода за кожей авто вам нужны знания, опыт и инструменты для обработки качества. Вот поэтому и доверьтесь профессионалам в этом деле.

В центре ТерриторияБлеска применяют лишь качественные средства для ухода за кожей от ведущих зарубежных производителей. Эти средства не теряют своей эффективности на срок до трех месяцев, в зависимости от сезона. Летом салоны должны обрабатываться раз в месяц из-за солнечного света, входящего в салон авто, а зимой вы можете проводить эту процедуру каждые три месяца.

Обработка кожаного салона авто в ТерриторияБлеска осуществляется следующим образом:

Очистка внутренней части салона от грязи и пыли и подготовка к применению кондиционера.

Нанесение кондиционера на обработанную очищенную кожу, посредством микрофибры.

удаление высохшего кондиционера замшей.

Обработка кожаного салона автомобиля, включая и остальные атрибуты из этого материала, предоставляются с гарантией качества.

Совершенно новый интерьер автомобиля, или сразу после качественной химчистки, смотрится прекрасно, однако без надлежащего ухода и обработки кожаного салона, данная красота в скором времени исчезнет. В связи с этим, "ТерриторияБлеска" прекрасно поможет решить все возможные проблемы.