Что мы знаем о солнечном затмении

Затмения с древних времен вызывали у людей особые ощущения: страх, беспокойство, панику. И даже до сегодняшних дней существуют постоянные суеверия, связанные с этими космическими явлениями. Разумеется, учены с большим сомнением относятся ко всяким интерпретациям, однако астрологи, последователи оккультной, нетрадиционной медицины считают, что затмения - это специальный сигнал, который имеет большое значение не только для всех людей, но и планеты в целом.

Все мы ещё со школьного курса астрономии знаем, что Земля, луна и Солнце находятся в постоянном вращении. И абсолютно нормальное явление, когда они становятся строем в одну линию, тем самым затмевая друг друга. И когда Луна находится между Землей и Солнцем, и случается солнечное затмение.

Выравнивание небесных тел, от которого и бывает солнечное затмение, встречается довольно редко. В основном, земляне наблюдают ситуацию, в которой Земля стоит между Солнцем и спутником, бросая на него тень. Четко заметны контуры небесного тела. Долгое время считалось, что такое космическое явление указывало на предшествие стихийных бедствий: войны, землетрясения, эпидемии, засухи, наводнения и прочих.

Следует отметить, что не все земляне могут видеть, что полнота изображения в небе зависит от погодных условий и угла обзора, поскольку Луна по размерам значительно меньше солнца и лишь потому, что процесс наблюдается с Земли, вы можете контролировать полное солнечное затмение.

Многие люди уже давно не верят в суеверия, связанные с этим явлением, однако, основания для тревог всё же есть. В такие дни велик риск ухудшения самочувствия людей, с проблемами сердца, ухудшаются нарушения гормонального фона, ухудшаются нарушения нервной системы. При этом, плохое самочувствие начнется за несколько дней до этого явления и закончится лишь через пять-семь дней. Поэтому лучше заранее изучить календарь затмений. Чаще всего, нездоровится женщинам в интересном положении. Существует сильный знак того, что во времена затмений будущие матери не должны никуда выходить. Поэтому лучше не рисковать и отложить прогулку на следующий день.