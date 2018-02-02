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Специфика использования настенных кондиционеров в быту

Настенные кондиционеры представляют собой современный вид функциональных сплит-систем которые успешно используются в зданиях бытового назначения. Такое климатическое оборудование отличается простотой установки и доступной ценой, благодаря чему идеально подходит для использования в быту.

Особенности работы настенных кондиционеров

Работа настенных кондиционеров основана на цикличности, что предполагает определенные процессы. Изначально хладагент, которым выступает фреон, испаряется под влиянием тепла комнатного воздуха. Данные процессы происходят в механизмах внутреннего блока.

После того, как фреон переходит в газообразное состояние, повышается давление в холодильном контуре. Затем фреон перемещается в наружный блок, где в дальнейшем поднимается давление компрессора. Фреон проходит процесс конденсации, после чего тепло отдается наружу.

После такой цикличности фреон повторно перемещается во внутренний блок в виде жидкости и процесс повторяется по кругу.

Настенные кондиционеры могут успешно охлаждать и нагревать воздух в помещениях.

Преимущества настенных кондиционеров

На сайте http://m-klimata.com/kondicionery-v-kazani-kupit/bytovye-kondicionery представлены разнообразные модели настенных бытовых кондиционеров, которые обладают следующими важными преимуществами:

  • Предлагаются разнообразные настенные кондиционеры. Каждый представитель целевой аудитории может выбрать подходящую модель, ориентируясь на цену, цветовое исполнение, габариты. В результате можно выбрать именно тот кондиционер, который подойдет в наибольшей степени.
  • Современные настенные кондиционеры отличаются оптимальной мощностью, благодаря чему гарантируется быстрый обогрев. В то же время использование инверторной системы управления способствует экономии электроэнергии.
  • Настенные кондиционеры отличаются высоким уровнем функциональности: обогрев – охлаждение, увлажнение – осушение воздуха. К тому же предполагается возможность успешного управления с помощью дистанционного пульта.

Современные бытовые настенные кондиционеры – это идеальное оборудование для жилых домов и квартир.

02 февраль 2018 /
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