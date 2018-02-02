Специфика грузоперевозок с использованием контейнеров

Железнодорожные контейнерные транспортировки в последнее время становятся все более востребованными. Специальное грузовое оборудование гарантирует надежную и безопасную доставку в минимальные сроки. Самое важное – это понимать, на какие возможности следует ориентироваться.

Какими бывают железнодорожные контейнера

Грузоподъемность контейнеров бывает разной, причем она может достигать 3 – 5 тонов или 20 – 40 футов. Боле того, предполагаются существенные различия относительно вместимости и высоты.

В большинстве случаев предполагается возможность использования стандартных моделей. Однако при необходимости можно выбрать специальные железнодорожные контейнера, которые отличаются следующими особенностями:

особенное расположение дверей, вследствие чего предполагается особенная погрузка и фиксация транспортируемых грузов;

возможность безопасной транспортировки различных сыпучих грузов;

гарантированная транспортировка техники с исключением любых нежелательных рисков;

поддержание оптимальных условий (температура, влажность) для сохранения свежести продуктов;

транспортировка жидкостей, сжиженных газов.

Правильно выбранные грузовые контейнера гарантируют проведение безопасной и успешной транспортировки.

Преимущества использования железнодорожных контейнеров

В тех ситуациях, когда требуется железнодорожная перевозка контейнера, нужно принять во внимание следующие явные преимущества подобной транспортировки грузов:

Универсальность. Выбор подходящего контейнера позволяет успешно доставлять практически любые грузы до нужного пункта назначения. При этом предполагается возможность создания оптимальных условий для надежной и достаточно быстрой транспортировки грузов.

Безопасность. Контейнеры могут быть опломбированы, благодаря чему во время последующей транспортировки грузов гарантируется их защищенность. Пломба снимается только уполномоченными лицами в пункте назначения.

Гарантия сохранности грузов, так как исключается риск утери или повреждения грузов.

Успешная грузовая перевозка с использованием железнодорожных контейнеров гарантирует доставку товаров в целостности и сохранности.