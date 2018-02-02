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Витрины из алюминиевого профиля

Все мы знаем, что торговое оборудование имеет весомую роль в продвижении вашего товара, а также развитии успеха вашего бизнеса. Именно по этой причине к его выбору необходимо подходить осознанно. Ведь сегодня данные витрины изготавливают преимущественно из дерева и пластика, то многие наши потребители приобретают и отдают свое предпочтение именно витринам из алюминиевого профиля. Они имеют довольно высокие качественные и технические характеристики. Также они востребованные и актуальные сегодня в нашей стране. Такая большая популярность обусловлена наличием множества положительных особенностей. Давайте же их рассмотрим более подробнее.

Все мы знаем, что эффект воздушности витрин достигается только в том случае, когда используются в конструкции именно стекла и зеркала, а они крепятся на надежной и прочной основе. Вот именно такой основной и называется алюминиевый профиль.

В первую очередь, стоит отметить и тот факт, что алюминиевый профиль имеет довольно небольшой вес, что приемлемо при транспортировке и монтаже. Также специалисты отмечают, что такой профиль имеет довольно высокий коэффициент прочности и полностью устойчив ко всем механическим и физическим воздействиям извне. Также стоит отметить и тот факт, что данный профиль весьма устойчив к воздействиям влажности. Он вовсе не меняет своей геометрической формы и цвета при длительной эксплуатации.

Также если его сравнивать с другими материалами, то алюминий имеет довольно приемлемую и доступную стоимость. Можно смело говорить о том, что такие витрины универсальные, так как из них можно создать абсолютно любые конструкции и формы. Также их можно довольно легко и просто собрать, а также перевези в другое торговое место.

Если вам необходима торговая мебель только самого высокого качества по приемлемой и доступной стоимости, то непременно обращайтесь только в специализированную компанию. Только там вы сможете найти самый большой ассортимент, и только выгодные условия сотрудничества. За более подробной информацией обращайтесь по указанным контактным номерам телефона.

02 февраль 2018 /
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