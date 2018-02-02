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Препараты для лечения гепатита С

Все мы знаем что до недавнего времени для успешного проведения лечения гепатита С специалисты применяли именно Рибавирин и Интерферон.

Излечение от данной болезни вовсе не гарантировалось, а лечение могло проводиться от четырех месяцев до полутора лет. Люди, которые были инфицированные первым и третьим генотипом данного вируса излечивались полностью, а вот те, которые имели второй или четвертый имели только 50% эффективности в лечении. После такого лечения наблюдалось довольно большое множество именно побочных эффектов, которые приходилось терпеть больным.

Некоторые больные вообще имели некоторые проблемы с психикой, а также получали дополнительные заболевания нервной системы. Совсем недавно в продаже появились такие препараты, как Софосбувир и Даклатасвир. Они являются препаратами прямого действия и вовсе не имеют в своем составе именно компонент интерферона, который до этого вызывал только побочные действия. Довольно часто к данным препаратам добавляют и рибавирин. Он помогает в комплексе с новыми препаратами полностью устранить на 99% данное заболевание.

Стоит отметить, что данные препараты имеют довольно большое количество положительных особенностей. Давайте же мы их изучим более подробнее вместе.

В первую очередь, это естественно отсутствие побочных эффектов, что позволяет человеку вовсе не волноваться за появление неприятных состояний. При лечении пожилых людей вовсе не возникают побочные неприятные явления. Так как лечение будет проводиться без наличия интерферона, то можно говорить смело, что вовсе не будет возникать гриппоподобных состояний.

Длительность всего лечения в два – три раза короче, чем в предыдущие периоды лечения. Довольно часто такие препараты применяют и для ВИЧ – инфицированных.

Если вам необходимо приобрести данные препараты только по самой приемлемой и доступной стоимости, то непременно нужно обращаться только в специализированную компанию http://mysofosbuvir.ru/. Только здесь можно найти ответственность, профессионализм и понимание.

02 февраль 2018 /
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