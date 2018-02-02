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Центрифуга для крови

Для того, чтобы получить правильные и точные результаты исследования крови необходимо обязательно применять именно современное новейшее оборудование, которое полностью отвечает всем установленным нормам и требованиям. Сегодня в каждом лечебном заведении, где проводятся исследования биоматериала человека, обязательно должна быть в наличии центрифуга крови.

Процесс центрифугирования довольно сложный и трудоемкий, он включает в себя именно образование сыворотки и разделение всех отдельных компонентов крови. Также ее применяют для образования чистой плазмы крови, которая в дальнейшем применяется для проведения лечебных процессов. Но визуально данный процесс довольно простой. Но в случае применения некачественного оборудования, можно сказать, смело, что все показатели будут неточными или неправильными. Обязательно во время ее эксплуатации нужно следить за тем, чтобы все функциональные способности данной центрифугу обязательно были указаны правильно и все параметры исследования были учтены и выставлены точно.

В первую очередь, вам нужно контролировать тип ротора, вид адаптера, а также скорость выполнения и время, которое выделяется на данный процесс. Также нужно учитывать допустимый дисбаланс данных погрешностей самого устройства. Это были перечисленные лишь основные функции, которые должны обрабатываться максимально точно. Но в современных моделях можно встретить и ряд дополнительных функциональных возможностей.

Например, качественное устройство позволяет разделить кровь точно на все правильные компоненты крови, а также уменьшить сам процесс гемолиза. При работе таких устройств, крышки пробирок будут максимально плотно закрыты, а сами пробирки в процессе будут надежно закреплены. Если вам необходимо приобрести качественные современные центрифуги для крови, то непременно обращайтесь именно в специализированные компании. Сегодня довольно большим спросом пользуется именно центрифуга для крови Centurion Scientific PrO-PRP. Она имеет довольно высокие качественные и технические характеристики.

02 февраль 2018 /
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