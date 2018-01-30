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Отговорки, которые мешают нам похудеть: почему нужно забыть о них раз и навсегда

Если целеустремленный и активный человек решил добиться рельефного тела, он войдет в спортзал и выйдет оттуда со стальным прессом. Если же ленивый захочет сбросить хотя бы несколько лишних кило, то тут же найдет сотни причин отказаться от своей затеи. Знакомьтесь с самыми распространенными оправданиями – возможно, они и вам мешают стать стройнее.

«Это все гены»

Наследственность в вопросах веса значит очень многое, но не больше, чем образ жизни и кулинарные пристрастия. Даже если вы толстушка в четвертом поколении, не стоит уплетать на ночь пончики из фритюра, виня в своих полных бедрах предков. Задумались о похудении – пробуйте: возможно, у вас это получится легко и быстро, если просто соблюдать умеренность в еде.

«Я себе и так нравлюсь»

Возможно, это действительно так, да и окружающее находят вашу полноту вполне очаровательной. Но задумайтесь: почему каждый день появляются все новые программы снижения веса, а сторонников правильного питания становится все больше? Потому что полнота для человека – состояние не естественное и даже опасное. Если не хотите страдать от одышки, варикоза, диабета и гипертонии, то с лишними килограммами придется прощаться.

«У меня не получится»

Такой настрой рубит на корню любое начинание. Невозможно начать водить машину, не сев за руль, писать картины, не взяв в руки кистей. Обратитесь к диетологам, фитнес-тренерам, посоветуйтесь с теми, кто уже добился результатов: так вы сможете быстрее получить фигуру мечты, не навредив здоровью вредными диетами.

«У меня нет денег и времени»

Конечно, безработным женам олигархов быть стройными сам бог велел: персональные тренировки, липосакции, массажные салоны – и никаких хлопот по хозяйству. Другое дело держать себя в форме, когда времени едва хватает на стрижку раз в месяц, а зарплаты – на оплату кредитов и содержание детей.

Однако, как ни жестоко это прозвучит, даже это не повод запускать себя. В ближайшем парке наверняка есть бесплатные тренажеры, на которых можно заниматься вместе с чадом. Правильное питание стало доступным для людей со средним достатком и не требует долгой возни у плиты. Например, порция сбалансированного коктейля Energy Diet Smart готовится за минуту, а стоит не дороже обеда в скромной столовой.

Худеем без лишних усилий и проблем

Тех, кто в силу разных причин не может стать королевой местного фитнес-клуба и каждый день готовить несколько полезных блюд, выручает функциональное питание Энерджи Диет. Это сухие составы для коктейлей и супов, которые нужно разводить в воде или молоке. По содержанию питательных и полезных веществ они превосходят даже самые сытные и здоровые из привычных для нас блюд, только калорий в них в два-три раза меньше. Отзывы и советы по использованию Energy Diet Smart можно найти на официальной странице компании NL International в Instagram.

Помните: стать стройной без лишних усилий и капиталовложений можно, только нужно забыть все отговорки. Позитивный настрой, утренняя пробежка и всего лишь одна порция Energy Diet Smart – и уже через неделю вы почувствуете, что вес вас покидает.

30 январь 2018 /
Хочу все знать
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