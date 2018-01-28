Возможности бальзама SATURA ROSTA

Многие люди из-за возраста, генетических особенностей, отрицательного воздействия окружающей среды, страдают от выпадения волос. Для решения этой проблемы можно использовать бальзамы для роста волос. Эти средства используются для стимулирования волосяных фолликулов.

Чаще всего, действие этого вида косметических средств направлено на стимулирование кровообращения в эпидермисе. В связи с этим, луковицы волос получают достаточное количество пищи, волосы возобновляют рост. Их внешний вид становится более здоровым и привлекательным. И исцеление завитков происходит изнутри.

Состав бальзама SATURA ROSTA, основан на улучшение кровотока. В связи с этим, главными ингредиентами являются, как правило, пряности. Они имеют эффект массажа, слегка защемляя дерму головы, и таким образом, стимулируя поток крови в эпителий и волосяные фолликулы.

При этом, состав бальзама должен включать витамины, макро- и микроэлементы для питания клеток кожи головы. Основными компонентами здесь являются витамины A, E, B и прочие. Эти ингредиенты помогают не только питать волосяные луковицы, но и укреплять уже растущие волосы.

Ну, если в состав бальзама SATURA ROSTA будут включены другие натуральные ингредиенты, которые усилят локоны, они дадут им дополнительную пищу. Здесь незаменимыми компонентами являются лопух, облепиха, касторовое и оливковое масло.

Данный бальзам используется так же, как и иное средство этого направления. Пользоваться им нужно следующим образом:

Вы должны сначала нанести шампунь и вымыть голову. Целесообразно будет использовать продукт, действие которого также ориентировано на повышение роста волос.

Слегка отожмите волосы руками.

Нанесите малое количество средства сначала на корни, тщательно массируйте кожу головы, а потом распределите по всей длине волос.

Оставьте на десять минут.

Тщательно промойте волосы водой.

Температура воды должна быть одинакова или ниже температуры тела человека. Это необходимо, чтобы не нарушать функции сальных желез, поскольку перегрев способствует образованию перхоти.