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Медали ВОВ

С началом ВОВ в системе награждения Советского Союза были внесены существенные изменения, чтобы наиболее полно отметить героизм солдат, офицеров и граждан, участвовавших в жесткой многолетней схватке с фашистами.

Огромное количество новых медалей тоже устранило неопределенные статусы их довоенных коллег. Если в прошлом не было четко указано, какую именно конкретную награду следует дать, отныне указываются конкретные боевые случаи.

Первая новая военная награда - орден ВОВ, начала развиваться десятого апреля 1942 года, а двадцатого мая она уже была установлена. Предварительно заказ намеревались именовать «За воинскую доблесть», однако затем имя было изменено. Это, согласно плану учредителей, должно отражать общую идею борьбы народа с фашистами.

Впервые в истории советской системы награды, орден был выпущен в две степени. Они имели определенные различия, поскольку центральная часть первой была сделана из золота. Ими наградили военнослужащих любого оружия, истребителей и командиров партизанских отрядов. В то же время военный подвиг был конкретизирован, то есть, военные отличия, за которые он был дан, были сформированы в статуте Ордена, которых было свыше тридцати пунктов. Вторая степень была присуждена тем, кто лично уничтожает один средний (тяжелый) или два легких танка с артиллерийским огнем, а для уничтожения большего количества снарядов противника, скажем, два средних или три легких танов, наводчик был награжден рангом выше, первой степени.

Стоит заметить, что эта награда в течение тридцати пяти лет была единственной, которая могла остаться с семьей ветерана ВОВ после его ухода из жизни. Все остальные награды родственники получателя, после его кончины, должны были вернуть государству. Однако, данный закон не продлился долго и его отменили в 1977 году.

Первые медали Великой Отечественной войны были созданы в декабре 1942 года. Они были выпущены в честь защиты Сталинграда, Одессы, Севастополя и Ленинграда. Далее были созданы награды и в честь обороны и других городов. Все они были предназначены для участников битв против фашистов.

28 январь 2018 /
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