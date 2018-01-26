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Какой букет подарить любимой на День Святого Валентина?

Красивый букет любимой на 14 февраляС приближением 14 февраля многие мужчины начинают задумываться над тем, какой подарок подарить на День Святого Валентина своей возлюбленной. Самым традиционным подарком считаются цветы. Они помогут выразить ваши чувства по отношению к любимой девушке и подчеркнуть особое отношение к ней. Цветочный магазин «Цвет`Ok» подготовил разнообразные букеты на 14 февраля, составленные из:

  • восхитительных роз;
  • ароматных гвоздик;
  • нежных лилий;
  • ярких гербер;
  • прекрасных эустом.

Цветы на День влюбленных – это возможность выразить свою любовь и самые искренние чувства. И не важно, будете вы дарить один цветок или большую композицию. Главное, передать вместе с подарком частичку своего сердца и душевного тепла.

Выбирая букет на День Валентина, обратите внимание на любимый цветок вашей дамы. Если же вы не знаете, какие цветы ей нравятся, остановите свой выбор на розе. Как правило, розы нравятся всем. Опытные флористы помогут вам оформить букет из этих цветов. Он может быть круглым, овальным или в форме сердца. Веточки зелени и стильный декор подчеркнут красоту бутонов, создавая прекрасную композицию к празднику.

Выбираем цвет букета

Покупая букет на День Святого Валентина, важно правильно подобрать его цвет. Флористы, владеющие «языком цветов», подскажут вам, какого цвета выбрать букет цветов на 14 февраля. Он красноречиво расскажет даме о ваших чувствах без лишних слов. Букеты на День Влюбленных из живых цветов – это прекрасная возможность признаться в любви. К примеру:

  • Красные розы – это символ любви и страсти. Влюбленный мужчина может выбрать эти цветы на 14 февраля, если хочет признаться в своих искренних и безграничных чувствах.
  • Красные тюльпаны – означают восхищение, любовь, страсть и искренность. Подарите любимой на 14 февраля букет из красных и белых тюльпанов в виде большого сердца, и этот презент надолго останется в ее сердце.
  • Розовая орхидея говорит о любви, привязанности и глубине чувств. Это утонченный цветок для нежных и романтичных дам, ценящих домашний уют и семью. Подарите эти цветы на Валентинов день, если хотите сделать предложение руки и сердца.
  • Красные хризантемы – это признание в любви. Преподнесите букет из красных, белых и желтых хризантем, если хотите рассказать об искренней и нежной любви.

Какие цветы подойдут вашей спутнице?

Букет на День ВлюбленныхИтак, какой же букет цветов подарить любимой? Пожалуй, в этом вопросе нет ограничений. Вы можете подарить любые цветы. Главное, сделать это искренне и от души. А магазин «Цвет`Ok» вам в этом поможет.

Где купить недорогой и красивый букет на 14 февраля?

Интернет-магазин ЦветОК (rucvetok.com) предлагает разнообразный ассортимент цветов, которые поставляются напрямую с плантаций Эквадора и Голландии.

К услугам покупателей:

  • всегда свежие цветы;
  • выгодные цены;
  • доставка на дом или офис по Петрозаводску;
  • стильная упаковка;
  • профессиональное создание букетов и композиций.

Магазин «Цвет`Ok» - это возможность сделать приятный подарок любимой, даже находясь в другом городе.

26 январь 2018 /
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