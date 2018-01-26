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Постельное белье Вилюта – наборы для отдыха душой и телом

Постельное белье от популярного бренда Вилюта есть практически в каждом украинском доме. Хозяйкам продукция фабрики известна уже более 15 лет. Те же, кто с ней только познакомился, остаются ее поклонниками. И как ними не стать, когда отечественный производитель радует текстилем красивым, качественным и недорогим. Технологи фабрики используют для примера лучшие образцы европейских и турецких фабрик и создают оригинальные комплекты, достойные самых высоких похвал.

Современное постельное белье отличается красотой и разнообразием. Времена, когда комплекты были только в светлых тонах безвозвратно ушли. Теперь же, в спальном текстиле преобладают яркие оттенки и насыщенные, глубокие цвета. Не менее разнообразны и рисунки, украшающие спальный текстиль. Много лет подряд считалось, что нежные цветы или узоры – лучший вариант рисунка на спальном белье. Им на смену пришли композиции, которые даже кажутся невероятными для оформления постельного белья. Тем не менее, свежесть и оригинальность этих идей прижилась, такое постельное белье стало очень популярно. Познакомиться с этими новинками можно в интернет-магазине. Только на сайтах вам предложат полную коллекцию, все расцветки, сходящие с конвейера фабрики. Постельное белье Вилюта вас удивит рисунками с пирожными, сочными фруктами или в модном стиле «дудлинг», которые больше напоминают бессознательно нарисованные каракули.

Есть в коллекции фабрики и классические модели. Это комплекты, выполненные из тканей-компаньонов, белоснежные варианты из сатина-страйпа, украшенные тканым рисунком из полос или жаккардовые комплекты белья. Каждый из них безупречен в красоте и пошиве. Это постельное белье относится к элитной категории, всегда упаковывается в стильно оформленные коробки и является прекрасным подарком на любое торжественное событие.

Для ежедневного использования большинство украинских хозяек покупают постельное белье Вилюта из ткани ранфорс. Эта ткань представляет собой усиленную бязь, материал, известный всем. Раньше, большинство комплектов шили именно из бязи, несмотря на явные недостатки материала. А они следующие: невысокая плотность очень сокращала срок службы изделия. Также, на неплотную ткань сложно нанести красивый и четкий рисунок. Поэтому, постельное белье из бязи украшали, в основном, примитивные узоры.

Постельное белье из ранфорса лишено этих недостатков. Ткань плотнее, а значит, позволяет наносить на себя интересные, изящные рисунки с большим количеством деталей. Такое постельное белье выглядит эффектно и привлекательно. Кроме того, высокая плотность – это залог того, что набор выдержит много стирок и прослужит вам много лет.

26 январь 2018 /
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