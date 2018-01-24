5 правил: как правильно худеть после 40

Учёными доказано, что после 30 лет у женщин замедляется обмен веществ, и за следующие 10, она вполне может набрать до десяти процентов веса, от основной массы. Также отмечается, что 40 лет это определённый рубеж для организма женщины.

К большому сожалению, в этом возрасте трудно справиться с избытками лишнего веса, так как большинство известных и популярных диет уже не дают 100% гарантии. Например, многие диеты, могут дать неожиданный результат и даже навредить здоровью.

Чтобы справиться с весом, следует передерживаться определённых правил:

Навсегда забыть о том, чтобы сидеть только на каше или голодать. В преклонном возрасте организм должен получать не меньше 1500 калорий, а рацион должен меняться постепенно. Нужно составить для организма правильный график питания, желательно даже прописать его на неделю или более вперёд. Необходимо уменьшить употребление в пищу углеводов. Они содержатся в различных сладостях, сахаре, рисе или хлебе. Чтобы не нанести вред организму, лучше всего составить список определённых, вредных продуктов, и вычеркнуть чаще всего употребляемые. Такие продукты долго перевариваются и содержат много калорий. Нужно задуматься о нежирном, постном питании. Лучше всего употреблять в пищу рыбу, творог, молочные ингредиенты, или варёное мясо. А также можно комбинировать эти продукты с фруктами и овощами. Лучше всего употреблять варёные или пареные овощи. Настоятельно требуется отказаться от майонеза и масел. Чтобы не чувствовать голода и начать сбрасывать нежеланные килограммы, следует перейти пятиразовое питание. Нужно съедать примерно по 300 калорий. Но если сильно захочется есть, то можно перекусить фруктами или овощами. Если же постоянное чувство голода доставляет существенные неудобства, воспользуйтесь одним из множества препаратов для похудения. По ссылке находится каталог пищевых добавок, уменьшение чувства голода является основным эффектом большинства из них. Спорт – это залог успеха. Конечно, в этом возрасте сложно заниматься физкультурой каждый день, так как семья и работа забирает много времени. Но уделять физкультуре 2 дня в неделю, можно и нужно. Существует множество разных физических движений, которые не требуют вмешательства тренажёров, а главное, в таких занятиях – это зарядка при домашних условиях. Можно приседать, делать выпады, работать с обручем и прессом.

Профессиональные диетологи, советует найти причину и мотивацию для похудения. Лучше всего мотивировать процесс худения какой-либо значимой и приближающийся датой.

Вообще, сбрасывать лишние килограммы или нет – это личный выбор любого человека. Но надо всегда помнить, что лишний вес – это вред для организма и здоровья полного человека. Существует огромное количество заболеваний, возникших из-за избыточного веса. Поэтому всегда нужно следить за собственным здоровьем.