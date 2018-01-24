Преимущества и недостатки искусственной кожи

Искусственная кожа все чаще находит применение в самых разных отраслях промышленности. Данный материал используется в производстве автомобилей, домашней и офисной мебели, одежды, предметов повседневного использования и многого многого другого. Но почему искусственная кожа или, как ее еще называют, экокожа завоевала такую популярность? Какие у нее есть достоинства и недостатки? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Начнем с того, что по своим эксплуатационным характеристикам экокожа значительно превосходит натуральную кожу. Это касается как прочности материала, так и удобства работы с ним. По тактильным ощущениям и внешнему виду экокожа также близка к натуральной - она теплая и мягкая наощупь, прекрасно дышит, не вызывает аллергических реакций.

Также следует отметить огромный выбор доступных расцветок и фактур, начиная от классических коричневых и белых оттенков и заканчивая экстравагантным тиснением под крокодиловую или змеиную кожу.

Ну и третий и, пожалуй, самый важный аргумент - это доступная цена. Стоимость погонного метра экокожи в десятки, а то и сотни раз ниже натуральной кожи. Именно благодаря этому мы можем позволить себе купить “кожаный” диван или заказать авто с “кожаным” салоном. В противном случае его стоимость была бы просто космической.

Но как дело обстоит с недостатками? Наверняка они тоже имеются. Увы, но без ложки дегтя не обошлось. При всех своих достоинствах у экокожи все же есть один прямой недостаток - это искусственный материал. Он никогда не сравнится с фактурой и запахом натуральной кожи, не даст ощущения роскоши. Именно поэтому все люксовые аксессуары и предметы мебели по старинке изготавливаются исключительно из натуральной кожи.