Крупнейший мировой производитель насосного оборудования

Фирма Calpeda – один из огромнейших мировых изготовителей насосного оснащения для систем водоснабжения, водоотведения, а еще аппаратов и комплектующего оснащения для водоемов, гидромассажных ванн, SPA, оснащения для систем канализации, дренажа.

Более 42 лет работы на рынке, более 43 типов аппаратов разной силы и трансформаций, гарантия на оснащение до 4-х лет, высококвалифицированные специалисты, разветвленная сеть гарантийного сервиса — таковы достоинства совместной работы с всемирно знаменитым брендом CALPEDA. Продукция непрерывно улучшается и приобретает все более значительный коммерческий успех, что демонстрируется на самых больших специализированных выставках. Вот почему лидер постоянно более важен, чем все остальное. Самой популярной моделью на рынке является насос К 80-50-200 а. Насос К80-50-200а используется для работы в стационарных условиях. Комплектуется эл. двиг. 11 кВт 3000об/мин. Производительность — 45м. куб/час, напор — 40м. Давайте рассмотрим его технические характеристики.

Насос модели К80-50-200а:

Производитель: Calpeda №76

Макс. производительность, м3/час: 84.57

Макс. напор, м: 14.157

Способ установки: Наружный №13.4

Тип привода: электропривод №13.5

Мощность двигателя, кВт: 3.57

Насосы серии NR различаются тем, что в их систему включается частотный преобразователь. Данные аппараты очень комфортны в установке, и могут быть применены как для перекачивания чистой воды, так и для обеспечения циркулирования незамерзающих жидкостей. Корпус их делается из чугуна, а для производства рабочего колеса, наряду с чугуном, используется латунь. Какие бы аппараты Calpeda ни приобретал клиент, он может быть убежден в их неизменно высоком качестве и надежности – при сохранении доступной стоимости.

Насос К80-65-160:

Производитель: Calpeda №77

Макс. производительность, м3/час: 84.58

Макс. напор, м: 11.958

Способ установки: Наружный №13.6

Тип привода: электропривод №13.7

Мощность двигателя, кВт: 2.258

При необходимости, насосы могут снабжаться особыми уплотнениями, сделанными из особых материалов. Благодаря собственным высоким эксплуатационным чертам, это оснащение может быть применено, в том числе, в непроветриваемых помещениях, а еще в условиях, когда оснащение подвергается действию воды. Аппараты серии NРВ могут быть еще применены для организации полива с промышленными целями в составе противопожарных и моечных установок.