» » Крупнейший мировой производитель насосного оборудования

Крупнейший мировой производитель насосного оборудования

Фирма Calpeda – один из огромнейших мировых изготовителей насосного оснащения для систем водоснабжения, водоотведения, а еще аппаратов и комплектующего оснащения для водоемов, гидромассажных ванн, SPA, оснащения для систем канализации, дренажа.
Более 42 лет работы на рынке, более 43 типов аппаратов разной силы и трансформаций, гарантия на оснащение до 4-х лет, высококвалифицированные специалисты, разветвленная сеть гарантийного сервиса — таковы достоинства совместной работы с всемирно знаменитым брендом CALPEDA. Продукция непрерывно улучшается и приобретает все более значительный коммерческий успех, что демонстрируется на самых больших специализированных выставках. Вот почему лидер постоянно более важен, чем все остальное. Самой популярной моделью на рынке является насос К 80-50-200 а. Насос К80-50-200а используется для работы в стационарных условиях. Комплектуется эл. двиг. 11 кВт 3000об/мин. Производительность — 45м. куб/час, напор — 40м. Давайте рассмотрим его технические характеристики.
Насос модели К80-50-200а:

  • Производитель: Calpeda №76
  • Макс. производительность, м3/час: 84.57
  • Макс. напор, м: 14.157
  • Способ установки: Наружный №13.4
  • Тип привода: электропривод №13.5
  • Мощность двигателя, кВт: 3.57

Насосы серии NR различаются тем, что в их систему включается частотный преобразователь. Данные аппараты очень комфортны в установке, и могут быть применены как для перекачивания чистой воды, так и для обеспечения циркулирования незамерзающих жидкостей. Корпус их делается из чугуна, а для производства рабочего колеса, наряду с чугуном, используется латунь. Какие бы аппараты Calpeda ни приобретал клиент, он может быть убежден в их неизменно высоком качестве и надежности – при сохранении доступной стоимости.
Насос К80-65-160:

  • Производитель: Calpeda №77
  • Макс. производительность, м3/час: 84.58
  • Макс. напор, м: 11.958
  • Способ установки: Наружный №13.6
  • Тип привода: электропривод №13.7
  • Мощность двигателя, кВт: 2.258

При необходимости, насосы могут снабжаться особыми уплотнениями, сделанными из особых материалов. Благодаря собственным высоким эксплуатационным чертам, это оснащение может быть применено, в том числе, в непроветриваемых помещениях, а еще в условиях, когда оснащение подвергается действию воды. Аппараты серии NРВ могут быть еще применены для организации полива с промышленными целями в составе противопожарных и моечных установок.

23 январь 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Тепловые насосы в Украине
Хочу все знать

Тепловые насосы в Украине

Каждый владелец жилого или рабочего помещения желает, чтобы на его жилплощади обязательно было горячее водоснабжение и эффективное кондиционирование.
Стоматологическое оборудование в Украине
Хочу все знать

Стоматологическое оборудование в Украине

Sirona Dental – компания по производству стоматологического оборудования. Своими качественными характеристиками выпускаемых приспособлений заслужила достойное место на рынке продаж в сфере
Диафрагменные насосы от компании VERDERAIR
Хочу все знать

Диафрагменные насосы от компании VERDERAIR

На сайте www.classeng.com представлен каталог насосов от компании VERDERAIR.
Насос для скважины
Хочу все знать

Насос для скважины

Для того чтобы скважинный насос долго служил, нужно учитывать такие главные показатели
Топливный насос Рено: об устройстве и различиях
Хочу все знать

Топливный насос Рено: об устройстве и различиях

Топливный насос низкого давления предназначен для подвода горючего к имеющейся в автомобиле топливной системе: к карбюратору, в магистраль инжекторного впрыска топлива или к насосу высокого давления
Тепловые насосы: особенности и применение
Хочу все знать

Тепловые насосы: особенности и применение

Насосов в современном мире существует огромное разнообразие. Такие установки могут применяться для решения самых разных задач. 
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выбрать квартируВнедрение в украинскую образовательную систему норм Финляндии?Номерные знаки без флага, что это? Как заказать такие?Эротический массаж можно ли считать изменой?Выбираем детский матрасКухонные плиты в интернет-магазине 590.uaШикарные цветочные букеты с доставкойСпецифика проверки на полиграфе


Свежие Статьи
Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 33)

Секреты биологического оружия СССР (часть 33)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+