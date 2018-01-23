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3D-сканирование объектов с помощью профессионального оборудования

Для корректирования 3D модели с помощью использования специального CAD программного обеспечения создает комфорт и удобство для последующего вытачивания с помощью станка с наличием ЧПУ систему. И в итоге предоставляется модель необходимого формата в зависимости от того, какой именно требуется для последующей работой на станочном оборудовании. Создать модель в нужном формате можно при использовании специального 3Д сканирования, поскольку проводится оно только на промышленном устройстве, которое имеет соответствующие технические и функциональные возможности.

Компания «ПрессЛитье» профессионально занимается 3D сканированием объектов, обеспечивая при этом качество выполнения работ, поэтому потребитель может рассчитывать на оперативность и точность проведенного сканирования. Многое обосновывается в данном случае и тем, что применяется качественное оборудование лазерного типа для 3D сканирования, поэтому потребитель и получает возможность получить модель в цифровом формате, который и соответствует нужному формату. Индивидуальный подход к потребителю и его поставленным задачам – это важное преимущество в вопросе грамотного и добросовестного совместного сотрудничества.

Сферы применения 3D сканирования объектов

Когда человек сталкивается с какими-то новыми технологиями, в том числе и 3D сканированием объектов, сразу же возникает вопрос по поводу того, где именно такой способ может применяться. И вот в таком случае стоит выделить следующий перечень популярных сфер применения:

  • В создании промышленного дизайна в соответствии с поставленными нормами и правилами.
  • В процессе мониторинга разных измерительных мероприятий.
  • Для проведения реверс-инжиниринга.
  • В проведении медицинских исследований.
  • При изготовлении сувенирной продукции, где речь идет о необычных формах и материалах.
  • Для точного цифрового архивирования.
  • При работе ювелиров для получения идеальной точности и так далее.

Ознакомится со всеми возможностями компании можно на сайте www.presslitye.ru.

23 январь 2018 /
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