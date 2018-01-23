Экскаватор-погрузчик JCB в последние годы пользуется немалой популярностью. В основном, эти машины (в повседневной жизни, называемой «тройкой») применяются при наземной обработке, погрузке, разгрузке и транспортировка.

Для предоставления комфортных рабочих условий для оператора и для повышения производительности, кабина оборудована кондиционером, отоплением. Доступ к кабине проводится с обеих сторон, что сокращает период входа.

Экскаватор поставляется с различными креплениями для навесного оборудования jcb. Кабина герметизирована и звукоизолирована для обеспечения чистой и удобной рабочей среды. Большие изогнутые зеркала заднего вида гарантируют оптимальную видимость. Внутри салона имеется освещение, обеспечивающее видимость в темноте.

Также внутри имеется разъем 12 В, который дает возможность оператору заряжать свой телефон, например.

Панель приборов в кабине оборудована индикаторами датчиков частоты вращения двигателя, уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости.

Кабина имеет полностью регулируемое рабочее место. На рулевом колесе находится нескользящая обивка, предназначенная для уменьшения нагрузки на руки и ручку для скорого вращения. Сиденье оборудовано регулируемой подвеской и подлокотниками, что предоставляет наибольший комфорт и снижает усталость оператора. Для хранения необходимых принадлежностей в салоне имеется просторная и глубокая коробка для инструментов.

Ковш, когда он наклонен, защищен от разлива содержимого, посредством специальной системы компенсации угла наклона.

Технология JCB известна своими невероятно высокими качествами в отношении сопротивления разрушению, износу, долговременной и бесперебойной эксплуатации в экстремальных условиях. Однако, во время работы, навесное оборудование jcb составляет значительную часть рабочей нагрузки, что приводит к износу и поломке деталей и комплектующих. Быстрый ремонт и замена элементов, вышедших из строя, могут выполняться без обращения к специалистам, в рабочих условиях, посредством простых инструментов.