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Матрасы для диванов

Качество сна зависит непосредственно от удобства атрибута мебели - дивана или кровати. Но выбирать привлекательный атрибут недостаточно - они не влияют на здоровье. Необходимо правильно подобрать матрас.

Стоит отметить, что эти изделия для дивана и кровати различаются. Они разные по размеру и наполнителям. Матрасы для кроватей могут достигать половины метра в толщину, в отличие от тонких аналогов для дивана, толщина которых колеблется от четырех до десяти сантиметров. Тонкие матрасы  также называют топперами. Другое отличие в том, что матрацы для диванов без пружин - эта особенность свойственна лишь изделиям для кровати. Целью топпера является обеспечение комфортного сна.

Почему вам нужен матрас для дивана?

  • С таким изделием вы можете обновить старый диван. Он поможет сгладить неровности. Однако всегда надо принимать во внимание, что толщина верхнего слоя - не больше десяти сантиметров. Более того, если диван продавлен, то этого не удастся исправить никаким матрасом.
  • Матрас на диван - складной. Он очень удобный, поскольку его легко скатать и сложить в шкаф, а при прибытии гостей - развернуть, чтобы они поспали. Более того, он удобен для тех, кто снимает жилплощадь. При перемещении на другое место многие не берут с собой диван, планируя арендовать меблированную квартиру. А спать на чужом диване не всегда гигиенично, и поэтому лучше использовать складной матрас.
  • Значительным преимуществом тонкого матраса является способность изменять жесткость данной мягкой мебели. Особенно это актуально для тех, кто спят не одни на диване - ведь у пар могут различаться предпочтения - одним нравится жесткая поверхность, а другим мягкая.  В таком случае можно одному постелить топпер и подобрать соответствующую жесткость.

Купить в Украине матрасы для диванов можно на сайте https://sleepexpert.com.ua/catalog/matrasy-dlya-divanov/, с доставкой.

Стоит отметить, что матрасам для диванов обязательно надо обеспечить соответствующий уход - время от времени проветривать, стирать и прочее.

23 январь 2018 /
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