Сетка канилированная черная

В последние годы гофрированная сетка широко используется в самых разных областях. Однако какие основные функции ей назначены и каковы его конструктивные особенности?

Основываясь на названии «сетка», мы можем заключить, что канилированное полотно состоит из переплетенных проволок. Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными.

Чаще всего в строительных работах используется рельефная сетка. С её помощью сделаны различные барьеры и просеивается сыпучий материал. Она также подходит для штукатурки и мощения.

Основное удобство конструкции в гофрированной сетке - это отсутствие сварных соединений. Она не боится агрессивной среды и прекрасно справляется с поставленными ей задачами.

Канилированная сетка отличается толщиной стержней и размерами ячеек. При размере ячейки больше 10*10 сантиметров, используется более толстая проволока. По установленным стандартам, сетка изготовлена из оцинкованной, нержавеющей стали. Используется для этой цели специальное зиговочное оборудование.

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Кроме того, данные изделия удобны для сооружения ограждения. В то же время выполнять работу довольно легко.

Использование канилированной рифленой сетки, в первую очередь, подразумевает подготовку участка и выполнение маркировки. Угловые столбы обязательно должны быть бетонные, так как это сделает конструкцию намного прочнее и стабильнее.

Если вы намерены построить высокий забор, вам нужно будет обустроить ленточный фундамент. Для этой цели траншеи раскопаны, установлены опоры, в них наливается бетон. Из металлических углов необходимо собрать каркас, соответствующий размерам сетки. Сварочное оборудование используется для крепления элементов.

Готовые секции могут быть закреплены на столбах либо сваркой, либо болтами. При последнем варианте, структура, разумеется, будет разборной, но ее нужно будет время от времени подкручивать.

При завершении строительства ограждения можно заглушить верхние отверстия столбцов, служащих основаниями. Это увеличит прочность структуры, так как осадки не попадают в нее.