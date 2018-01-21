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Что необходимо при оформлении визы

В последние годы стало еще проще оформлять визу для поездки за границу. Для этого можно использовать новую платную услугу одного из МФЦ, которые имеются во многих городах РФ. Такая услуга позволяет вам получать разрешения на поездку в самых комфортных условиях.

Вот приплизительный список документов, необходимых для оформления визы:

  • Анкета, заполненная лично заявителем.
  • Две идентичные цветные фотографии 3,5 х 4,5. В этом случае размер головы должен составлять не меньше трех сантиметров. При этом, фото должно быть сделано минимум полгода с даты подачи заявки.
  • Копию паспорта гражданина Российской Федерации (все страницы с информацией о владельце).
  • Действительный заграничный паспорт, с не менее чем двумя пустыми страницами и сроком действия не меньше шести месяцев с подразумеваемой даты возвращения в родную страну.
  • Свидетельство с места работы на бланке предприятия о занимаемой должности, дате трудоустройства, размере зарплаты и продолжительности отпуска.
  • Документы, подтверждающие материальную независимость путешественника: спонсорское письмо и финансовые гарантии в письменной форме или справка от финансового учреждения о том, что на счете имеется требуемая сумма денег (не меньше семидесяти евро за каждый день нахождения за границей).
  • Во время пребывания в другой стране должен быть выдан полис медицинского страхования (не меньше тридцати тысяч евро).
  • Подтверждение приобретения билетов в обоих направлениях (авиа, на поезд, на автобус).
  • Документы, с места проживания в другой стране (квартиры, отеля и прочее).

Если планируется поездка с ребенком, то необходимо представить все документы для себя и ребенка, как это требует другое государство.

В зависимости от цели путешествия и действительности визы, выше перечисленный список документов допустим по указанию МФЦ и консульств зарубежных стран.

На сайте https://mfcvisa.ru вы можете увидеть все эти процедуры более подробно. Данный МФЦ более шести лет занимается выдачей виз. При желании, вы можете связаться с ними по контактным данным и задать им интересующие вопросы.

21 январь 2018 /
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