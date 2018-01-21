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Где можно купить квадрокоптер в Минске?

Квадрокоптер - это беспилотный летательный аппарат, который поднимается через пульт дистанционного управления. Если в прошлом подобные агрегаты имели большие габариты, то в настоящее время они обладают более компактными размерами, благодаря чему, в случае надобности, использовать их можно даже в помещениях.

Современные квадрокоптеры имеют следующие преимущества:

  • легкий вес,
  • маневренность,
  • безопасность,
  • возможность эксплуатации в течение долгого времени и прочие.

В отличие от вертолетов, квадрокоптеры очень удобны в обслуживании. Это в связи с тем, что на этих беспилотных самолетиках имеется лишь один движущийся элемент, в котором действует ротор. Все остальные компоненты этого агрегата абсолютно статичны.

Многие квадрокоптеры имеют корпус, снабженный защитой для лопастей и ротора. И таким образом, когда они сталкиваются с  препятствиями, эти детали остаются нетронутыми. Кроме того, надежность квадракоптера обеспечивается малыми лопастями, функционирующими на низких скоростях. Поэтому, данный аппарат более безопасный и может использоваться в тех областях, где не подойдут другие летающие агрегаты.

Квадрокоптер поднимается в воздухе, из-за силы, которая создается четырьмя лопастями. А контроль и высокая маневренность создаются путем изменения скорости лопастей и пропеллера.

В прошлом беспилотные агрегаты актуальны были, главным образом, для военных целей, разведки и прочих. Узкая область применения этих устройств была связана с их приемлемой ценой, однако, в настоящее время, благодаря улучшению технологии изготовления, квадрокоптеры используются для различных целей, чаще всего следующих:

  • для рельефной съемки;
  • создание фильмов и клипов;
  • при тушении возгорания;
  • для военных целей, для разведки;
  • для доставки товаров;
  • как обычная игрушка.

Стоит отметить, что квадрокоптеры купить в Минске можно по приемлемым ценам  на портале top3d.by, имеют простой дизайн. И благодаря умеренным ценам, они доступны для многих потребителей. Некоторые варианты таких устройств можно контролировать даже с мобильного телефона, устанавливая специальное приложение.

21 январь 2018 /
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