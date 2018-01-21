Гейнеры: что это за спортивная добавка, ее роль, аргументы в пользу приема гейнеров
Спортивное питание сейчас на слуху практически у всех – им грешат как атлеты-любители, так и профессиональные спортсмены. Гейнеры представляют собой разновидность спортивного питания, ориентированного на устранение дефицита углеводов и белков в организме.
Что входит в состав гейнера
Прежде чем купить гейнер в Украине, нужно знать, что должно входить в состав качественного продукта. Гейнер состоит их углеводов, процент которых в продукте достигает показателя 75. В состав добавки также входят белки, микро- и макроэлементы, витамины и иные полезные ингредиенты.
Основное назначение гейнера заключается в помощи организму в процессе восстановления после интенсивных физических нагрузок. Препарат эффективен при необходимости ускорения набора мышечной массы. Дополнительными компонентами, входящими в состав гейнера, также являются полиненасыщенные липиды и энзимы, которые способствуют улучшению усвояемости добавки.
Почему стоит принимать гейнер
В качестве аргументов, говорящих о рациональности приема гейнера в качестве помощника при построении собственного тела, можно привести следующие факты:
- гейнер помогает людям с эктоморфным телосложением эффективно набирать массу – у эктоморфов представлено худощавое телосложение от природы, поэтому им довольно сложно привести свое тело в более «представительный» вид. У них ускоренный процесс метаболизма, что говорит о минимальном количестве подкожного жира. При этом питательные вещества также ненадолго задерживаются в организме, не делая набор массы возможным. Именно прием гейнера позволяет добиться эффективных результатов – восполняется дефицит белка, который является «строителем» новых мышечных тканей в организме;
- помощь в соблюдении режима – благодаря удобству приема гейнера пропущенный прием пищи и дефицит утраченных питательных веществ всегда можно восполнить посредством приема добавки. При этом стоит помнить, что гейнером нельзя полностью замещать пищу, ведь это только добавка к рациону;
- точность регулировки питания – с приемом гейнера легче контролировать количество потребляемых калорий, что позволяет добиться успеха в тренировках;
- ускорение восстановления после нагрузок – насыщенность гейнера полезными веществами дает организму силы для ускоренного восстановления ресурсов после интенсивных тренировок;
- построение рельефов – поскольку в гейнере содержится минимальное количество жиров, то прием этой добавки помогает выстраивать рельефы мышц и сохранять их в процессе набора массы;
- оптимальный состав продукта – гейнер представляет собой не просто спортивную добавку, а продукт, в котором содержится сбалансированное количество питательных веществ, необходимых организму для эффективной работы, при отсутствии вредных компонентов.
Как принимать протеин и гейнер вместе
Коллаген: важность и значение для организма
Как привести себя в порядок?
Кукуруза - ценная аграрная культура
Все что нужно для красивого тела
Особенности диетического питания
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ