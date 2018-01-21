Гейнеры: что это за спортивная добавка, ее роль, аргументы в пользу приема гейнеров

Спортивное питание сейчас на слуху практически у всех – им грешат как атлеты-любители, так и профессиональные спортсмены. Гейнеры представляют собой разновидность спортивного питания, ориентированного на устранение дефицита углеводов и белков в организме.

Что входит в состав гейнера

Прежде чем купить гейнер в Украине, нужно знать, что должно входить в состав качественного продукта. Гейнер состоит их углеводов, процент которых в продукте достигает показателя 75. В состав добавки также входят белки, микро- и макроэлементы, витамины и иные полезные ингредиенты.

Основное назначение гейнера заключается в помощи организму в процессе восстановления после интенсивных физических нагрузок. Препарат эффективен при необходимости ускорения набора мышечной массы. Дополнительными компонентами, входящими в состав гейнера, также являются полиненасыщенные липиды и энзимы, которые способствуют улучшению усвояемости добавки.

Почему стоит принимать гейнер

В качестве аргументов, говорящих о рациональности приема гейнера в качестве помощника при построении собственного тела, можно привести следующие факты: