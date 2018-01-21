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Где снять виллу класса люкс в Одессе?

Одесса и Одесская область предлагает широкий выбор мест для летнего отдыха на берегу моря. Если вы относите себя к максималистам, и не хотите размениваться на варианты уровня эконом и стандарт, этот обзор вам точно понравится. Очевидно, что отдыхающие с высоким уровнем материального достатка, не захотят довольствоваться пляжами где-то на задворках Одесской области, поэтому мы сразу сузили круг поиска, ограничив его только Одессой. Задача непростая, ведь нам предстоит найти место в шумном курортном городе, где богатому человеку будет комфортно наслаждаться приветливым южным солнцем и ласковым морем. Но знаете, такое место есть. Курортный агломерат Аркадия, территориально относящийся к Приморскому району Одессы, предоставляет все условия для качественного отдыха класса люкс. Аренда виллы класса люкс в Одессе обойдется в среднем в 5000-7500 грн. за сутки, в зависимости от месяца. Самые высокие цены приходятся на июль-август.

вилла класса люкс

Арендуем коттедж

Под словом коттедж мы понимаем отдельно стоящий дом, высотой в два-три этажа. Это вполне стандартное представление, однако, в Аркадии, у самого Черного моря, в основном располагаются так называемые таунхаусы – жилые комплексы, объединяющие сразу несколько коттеджей. Это позволяет на весьма компактной территории разместить просторное жилье самого высокого премиального сегмента. Средняя площадь каждого дома составляет 200 квадратных метров. Такой площади более чем достаточно для комфортного проживания одной большой или нескольких стандартных семей. Вы можете арендовать таунхаус самостоятельно, с родными или друзьями. Вы не будете мешать друг другу, так как в трехэтажном коттедже на каждом из этажей есть свой санузел и спальная комната.

Выбирая коттедж на сайтах, вроде этого - https://arcvilla.com/kontakty/, помните о правилах бронирования. В рамках услуги бронирования от вас потребуют внести частичную предоплату – 15-30% от общей стоимости аренды жилья. Если вы откажетесь от сделки за 3-7 дней до момента фактического заселения, часть из этих денег вам не вернут – они покроют недополученную прибыль владельца недвижимости.

Теперь вы знаете, где снять виллу в Одессе, имеете представление об основных особенностях бронирования. Остается лишь решиться на первый шаг. Его будет проще совершить онлайн. Выберите подходящий сайт, изучите цены, условия проживания, бронирования и т.д. Отыщите в сети отзывы о компании, предлагающей услугу, и только потом принимайте окончательное решение.

21 январь 2018 /
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