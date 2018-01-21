Что такое Сапонит
Сегодня часть мужской половины страдают эректильной дисфункцией или по- другому, импотенцией. Возникает данный недуг по многим причинам. Однако большая часть мужчин, не может себя заставить обратиться к специалисту для решения этой проблемы, и пытается осуществить ее самостоятельно.
Учитывая то, что сегодня много возможностей узнать о данном заболевании, мужчины, как правило, обращаются к поиску решений к интернету. Здесь, действительно, много информации, как по причинам заболевания, так и по его лечению.
Сегодня аптеки предлагают большой выбор лекарственных средств, препаратов растительного происхождения. Препарат Сапонит – один из последних лекарственных форм, который разработан на основе растений. Его главная функция заключается в повышении половой активности.
Состав препарата
Согласно, указанных компонентов препарата производителем, в его состав входят:
- стандартизированный экстракт Якорцов стелющихся порядка 45%;
- экстракт коры Йохимбе около 8-9%.
Производителем данного препарата является компания «Натурекс» Франции. Якорцы стелющие в своем составе имеет соединение протодиосцина. Соединение активизирует «проэрективные эффекты и выражает свойства афродизиака». Если это рассматривать с точки зрения медицины, то посредством этого соединения происходит увеличение кровообращения в половом члене. Помимо этого, данное вещество способствует выработке тестостерона, который является мужским гормоном.
Проведенные исследования показали, что после приема препарата в течение двух-трех месяцев, уровень тестостерона значительно увеличился. Сперма приобрела большую концентрацию и стала более подвижна.
Однако компонент препарата кора Йохимбе уже давно используется в качестве афродизиака в виде диетических добавок.
Помимо восстановления эректильной функции, данный препарат отлично противостоит образованию холестериновых бляшек, которые способствуют нарушению кровообращения и притока крови к половому органу. Препарат их просто расщепляет. На основе этого, кровяной поток увеличивается, эрекция наступает много быстрее и удерживается на должном уровне.
Благодаря тому, что препарат создан на растительном сырье, не наблюдается аллергических реакция и явно выраженных, противопоказаний.
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