Особенности аренды автомобилей в Хорватии

Хорватия – это привлекательная страна, которую проще всего познавать и открывать на собственном автомобиле. Каждый путешественник может насладиться национальными живописными парками, старинными замками и просто красивыми населенными пунктами. Опытные автолюбители могут внимательно изучить действующее законодательство и узнать, как лучше всего арендовать автомобиль за 40 – 50 евро в сутки со страховкой.

Документы и страховка

Для аренды автомобиля в Хорватии обязательно потребуются следующие документы:

гражданский паспорт;

водительские права;

кредитная карта, которая оформлена на водителя, с достаточной суммой.

Нужно понимать, что арендовать машину может только турист в возрасте от 21 – 25 лет и с 2-летним водительским стажем. Такие требования позволяют в определенной мере гарантировать защиту специализированных транспортных компаний.

В стоимость проката транспортных средств всегда включают страховку на случай ДТП и возможность неограниченного пробега. Несмотря на высокий уровень безопасности в Хорватии, также предусмотрено обязательное оформление страховки на случай угона.

Решение документальных вопросов является обязательным.

Правила дорожного движения в Хорватии

Если планируется аренда машин в Хорватии, во внимание нужно принимать следующие правила дорожного движения:

Ближний свет всегда работает в любое время суток в зимний сезон.

Детей можно перевозить только с использованием специальных кресел. При этом младенцы до 2-х лет должны ехать на переднем сидении, дети до 12 лет – на заднем.

Водители и пассажиры должны быть пристегнуты к ремням безопасности.

Разговаривать при движении на автомобиле по телефону с помощью рук запрещено.

В Хорватии нельзя использовать шипованные шины, а также радар детекторы.

Соблюдение скоростного режима является обязательным. При поездках рекомендуется учитывать не только предельную скорость, но и минимальную. От этого во многом зависит уровень безопасности практически для всех участников дорожного движения.

Аренда автомобиля в Хорватии – это лучший вариант для тех, кто хочет насладиться самостоятельным путешествием.