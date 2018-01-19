Что дает курение бонга? Во-первых, это значительная экономия, особенно когда речь идет о каннабисе или дорогостоящей разновидности табака. Кроме того, охлажденный дым так сильно не влияет на полость рта и гортани. и нельзя не назвать такое преимуществ, как меньше сажи попадает в легкие курильщика.

По сути, это и есть все преимущества данных изделий. Пассивное курение по-прежнему является проблемой, хотя поклонники бонгов в отношении курения утверждают иначе - табак или гашиш находятся в открытой чашке, а дым от них аналогично падает точно в дыхательные пути других людей.

Чтобы получить обычную порцию табака через бонги, нужно будет либо курить почаще, либо повышать длительность курения, что не дает возможности серьезно утверждать о какой-либо «пользе» данного способа.

Этот факт еще больше усугубляется тем, что большинство курильщики советуют не добавлять воду, а какой-то напиток, предположительно с целью получить удовольствие от вкуса или смягчить действие дыма и активного вещества. Фактически, применение специальных добавок может лишь усугубить вред курения. Например, при курении бонгом коньяка или ликера, когда через легкие абсорбируются не только никотин, но и пары алкоголя.

Не следует забывать, что настоящие бонги для курения выполнены из растений - в основном, из бамбука или иных трав с полым стеблем. Кроме того, настоящие изделия выполнены и из меди. Современные бонги в Украине изготовлены из множества материалов, пользование которыми может быть небезопасным.

А еще к более опасным относятся самодельные бонги, которые рекомендуются для изготовления пластиковых бутылок, коктейльных трубок. Можно купить бонги Украина на bongstar.com.ua, изготовленные из стекла, акрила, керамики - они качественные и абсолютно безопасны для пользования. При этом, они вовсе не стоят дорого, что является дополнительным бонусом.

Вообще они представляют собой лишь способ разнообразить свои чувства от курения табака, возможно - также экономия денег. Однако, сам табак остается вредным для организма курильщика и тех, кто находится поблизости.