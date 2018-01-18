Преимущества и недостатки керамических блоков

В последнее время использование керамических блоков в строительстве становится все более актуальным. Прочные стеновые блоки, созданные из высококачественной красной глины с обязательным добавлением небольших древесных опилок, идеально подходят для строительства.

Преимущества керамических блоков

Современные керамические блоки – это один из лучших строительных материалов. Основные преимущества рассматриваемого материала следующие:

Гарантированное соответствие экологическим нормам, благодаря чему любая потенциальная опасность успешно исключается.

Низкая теплопроводность, вследствие которой можно успешно сэкономить на отоплении практически любого помещения.

Возможность ускоренного строительства при использовании керамических блоков. Строительство проводится быстрее благодаря использованию больших блоков, которые можно соединять с помощью гребней и пазов на торцах.

Легкость материала гарантирует возможность использования легкого фундамента. В то же время дом обещает оставаться достаточно надежным.

Оптимальная паропроницаемость гарантирует возможность успешной регулировки микроклимата практически в любом помещении.

Стены из керамического блока могут успешно поглощать звуковые колебания, вследствие чего гарантируется оптимальная тишина в доме.

Выбирая современные керамические блоки, можно рассчитывать на возможность отметить вышеперечисленные преимущества.

Недостатки керамических блоков

Выбирая керамические блоки, крайне важно принять во внимание их серьезные недостатки.

Керамические блоки обладают щелевой структурой, поэтому предполагается повышенная хрупкость стен помещений. Нужно отметить, что наиболее опасными оказываются динамические нагрузки.

Керамические блоки могут активно впитывать влагу, поэтому укладка требует учета дополнительных нюансов. Например, нужно продумать защиту от грунтовых вод, которые способны ухудшить состояние практически любого здания.

В стене из керамических блоков могут держаться только специальные дюбеля и анкеры.

Керамические блоки представляют собой дорогой строительный материал, поэтому его желательно выбирать с учетом многочисленных нюансов.