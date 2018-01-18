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Преимущества и недостатки керамических блоков

В последнее время использование керамических блоков в строительстве становится все более актуальным. Прочные стеновые блоки, созданные из высококачественной красной глины с обязательным добавлением небольших древесных опилок, идеально подходят для строительства.

Преимущества керамических блоков

Современные керамические блоки – это один из лучших строительных материалов. Основные преимущества рассматриваемого материала следующие:

  • Гарантированное соответствие экологическим нормам, благодаря чему любая потенциальная опасность успешно исключается.
  • Низкая теплопроводность, вследствие которой можно успешно сэкономить на отоплении практически любого помещения.
  • Возможность ускоренного строительства при использовании керамических блоков. Строительство проводится быстрее благодаря использованию больших блоков, которые можно соединять с помощью гребней и пазов на торцах.
  • Легкость материала гарантирует возможность использования легкого фундамента. В то же время дом обещает оставаться достаточно надежным.
  • Оптимальная паропроницаемость гарантирует возможность успешной регулировки микроклимата практически в любом помещении.
  • Стены из керамического блока могут успешно поглощать звуковые колебания, вследствие чего гарантируется оптимальная тишина в доме.

Выбирая современные керамические блоки, можно рассчитывать на возможность отметить вышеперечисленные преимущества.

Недостатки керамических блоков

Выбирая керамические блоки, крайне важно принять во внимание их серьезные недостатки.

  • Керамические блоки обладают щелевой структурой, поэтому предполагается повышенная хрупкость стен помещений. Нужно отметить, что наиболее опасными оказываются динамические нагрузки.
  • Керамические блоки могут активно впитывать влагу, поэтому укладка требует учета дополнительных нюансов. Например, нужно продумать защиту от грунтовых вод, которые способны ухудшить состояние практически любого здания.
  • В стене из керамических блоков могут держаться только специальные дюбеля и анкеры.

Керамические блоки представляют собой дорогой строительный материал, поэтому его желательно выбирать с учетом многочисленных нюансов.

18 январь 2018 /
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