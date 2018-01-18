Автоперевозки грузов по СНГ

СНГ – организация, которая была создана для упрощения взаимодействия между входящими в ее состав странами, так как представители этих государств часто обмениваются между собой товарами которые в свою очередь необходимо оперативно доставлять в разные стороны. Однако, чтобы транспортировка грузов была выполнена без проблем, все равно желательно обращаться в надежную компанию с отличной репутацией.

Если вам требуются автотранспортные грузоперевозки из или в Казахстан, Туркменистан, Молдову и прочие страны, входящие в содружество, обращайтесь в нашу компанию. Мы оказываем качественный сервис по одной из самых доступных на рынке цен.

Что предполагают автоперевозки по СНГ для заказчика?

Автоперевозки грузов предполагают прохождение ряда следующих этапов:

выполнение расчетов, направленных на определение точной стоимости транспортировки;

определение маршрута, следование по которому будет максимально быстрым и дешевым;

подбор транспорта подходящей вместительности и грузоподъемности;

выполнение погрузки (а по прибытию – выгрузки);

страхование груза, которое позволяет получить компенсацию при наступлении несчастного случая;

сопровождение (при необходимости охрана);

декларирование и оформление на таможне;

экспедирование.

Перечисленные мероприятия подразделяются на подэтапы. Выполняя автомобильные грузоперевозки сотрудники нашей организации проявляют максимальную ответственность и оперативность.

Преимущества сотрудничества с нашей компанией

Мы осуществляем как контейнерные перевозки морским транспортом, так и транспортируем негабаритные грузы автотранспортом. Также мы перевозим и сборные грузы.

Компании, обращающиеся к нам, уверены в том, что их продукция прибудет в пункт назначения точно в срок. Если доставка грузов будет завершена позднее оговоренного времени или окажется, что в процессе погрузки/выгрузки или транспортировки вещи были повреждены, и груз был застрахован то страховая фирма возместит ущерб.

При этом на перевозки грузов у нас одна из самых выгодных цен. Вместе с этим качество услуг находится на очень высоком уровне. Это возможно благодаря применению современных методик логистики, использованию мощного оборудования и отлаженному техническому процессу.

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