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Как получить сертификат Scrum Master

Сертификат Scrum Master

Один из самых частых вопросов на тренингах – как стать сертифицированным скрам-мастером. Получить сертификацию хочет едва ли не каждый второй слушатель курсов по Scrum. Существуют долгосрочные и краткосрочные курсы, после которых это можно сделать. Принято считать, что наиболее авторитетными организациями, предоставляющими

услуги сертификации

, являются Scrum.org и ScrumAlliance. При этом сертификация Скрам Мастера PSM отличается от CSM от Scrum Alliance тем, что в случае с первым не нужно проходить сам курс. Оценка знаний осуществляется посредством теста. А вот обучение больше ориентировано на разработку софта.

При этом специалисты, прошедшие оба курса, не видят между ними существенных отличий. Примечательно, что не везде Scrum одинаков. Учебные материалы от Scrum Core (Scrum Alliance) и Scrum Guide (Scrum.org) значительно разнятся между собой. Однако основным считается все же ScrumGuide, который был разработан и курируется основоположниками скрама. ScrumAlliance – наиболее крупная школа по Скрам и, пожалуй, одна из самых известных в мире. Она объединила приверженцев Scrum, менеджеров, коучей и организации, которые обучают тонкостям скрам. У ее истоков в начале двухтысячных стояли легендарные Кен Швабер и Джефф Сазерленд.

Впоследствии они стали владельцами своих сертификационных организаций. Стать счастливым обладателем такого сертификата можно лишь посещая оффлайн тренинги. Они недешевы – в среднем 700 долларов. Сертификация от Scrum.org существенно отличается от предыдущей. Ее подход заключается в необязательности посещения самого тренинга. Требуется лишь внести 150 долларов в качестве платы за онлайн-сертификацию. Однако мало кто знает, что в данном случае разные степени сертификаций потребуют разного уровня знаний. Их насчитывается сегодня три вида: Professional Scrum Master I, Professional Scrum Master II и III.

Претендент на получение сертификата покупает онлайн тест, после чего он получает пароль для входа и инструкцию. После ввода пароля можно приступать к сдаче теста. И, конечно, начинающий скрам-мастер должен хорошо понимать принципы и ценности Scrum, уметь давать ответы на самые заковыристые вопросы и продавать любые свои идеи. Он должен действовать убедительно, чтобы рабочий процесс был максимально результативным и эффективным. Помните: Скрам-мастер обязан обучать команду грамотно применять Scrum, а значит – с его стороны не должно быть заметно ни малейшей неуверенности.

15 январь 2018 /
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