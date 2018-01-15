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Парные часы нового сезона

часы в магазине Имидж

Модели парных часов рассчитаны на влюбленных. Среди многочисленных вариантов встречаются модели недорогие, но также присутствуют парные часы, цена которых может достичь нескольких сотен долларов. Однако стилисты советуют подбирать модель не с учетом их цены, а с учетом новых тенденций.Винтажный стиль.

Самой яркой моделью стиля стали часы модели Patek Philippe. Изготовлена модель еще в 1976 году, но и сегодня такие парные часы не утратили своей популярности. Даже наоборот, такая пара стала более интересной. Металлический браслет, который при желании может быть золотым, и объемный циферблат – главные особенности модели. В женские варианты могут быть добавлены бриллианты. Отличные серебряные модели часов можно приобрести в интернет магазине Имидж.

Если вам предстоит сделать эксклюзивный подарок или вы мечтаете о красивых часах, то посетите страничку магазина по адресу imidge.com.ua, где вы сможете выбрать идеальный вариант женских или мужских моделей часов. Такие часы подскажут время и станут отличным стильным аксессуаром.Метеоритный стиль.Уникальный циферблат модели Harry Winston сразу приковывает внимание. Стальной корпус и браслет из кожи аллигатора позволят подчеркнуть мужскую уверенность, а женские модели, сделанные из золота и украшенные бриллиантами, подчеркивают женственность. Эта пара придется по вкусу стильным современным влюбленным.Интригующие.

Любители фантастических сюжетов и стиля милитари должны обратить внимание на модель Bell &amp; Ross. Черные часы с матовым корпусом интригуют и привлекают. Женские варианты имеют красивый бриллиантовый ободок.Экстремальные.

От модели Ziiiro не оторвать глаз. Эти модели имеют особенность – они без стрелок, но определить время по ним довольно легко.

Заглянув в магазин, вы сможете выбрать понравившиеся часы, которые подойдут именно вам. Удобные каталоги содержат сотни моделей часов, которые станут достойным дополнением любого образа и подчеркнут высокий социальный статус своего обладателя!

15 январь 2018 /
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