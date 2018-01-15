Работа на неполный рабочий день
Стоит отметить, что сегодня довольно часто многие жители страны озадачены тем, что ищут работу в Алматы на неполный рабочий день. Ведь довольно часто именно такую работу ищут молодые мамочки, а также пенсионеры, которым вовсе не хватает денег на пенсии. То есть такая работа необходима тем людям, которые готовы работать несколько часов в день. То есть не восемь – десять рабочих часов, как обычно, а вполовину меньше. Давайте же рассмотрим самые выгодные и сегодня популярные, востребованные вакансии.
Итак, в первую очередь, необходимо отметить такую вакансию, как оператор колл – центра. Человек работает в специальном офисе и по телефону дает необходимую информацию, консультацию по определенным вопросам соответствующей фирмы. Такая работа занимает всего три – четыре часа в день. Но стоит отметить, что для такой работы вовсе не важен возраст человека, а также образование. Самые главные качества, которыми должен обладать оператор – это приятный голос, вежливость, дружелюбность и легкообучаемость.
Также стоит отметить, что человек должен владеть полностью всей информацией о данной компании и услугах, которые она предоставляет. Стоит отметить, что данная вакансия – хорошо оплачиваемая. Сегодня также считается высокооплачиваемой и такая вакансия, как офис – менеджер. Занятость на такой вакансии составляет около четырех – пяти часов. Человек должен обязательно иметь привлекательную внешность и приятный голос, так как он занимается не только делопроизводством, а и общением с клиентами по телефону.
Также на данной вакансии человек организовывает все встречи и семинары руководителя с клиентами и присутствует во время подписания многих важных документов. Весьма оплачиваемой работой также считаются все строительные вакансии. То есть, если работа человека зависит именно от сделанной работы. Например, у штукатуров возникает занятость на три – четыре часа, так как все этапы их работы требуют некоторого промедления после выполнения. То есть полного высыхания. В это время человек попросту идет домой и на следующий день продолжает остальные этапы.
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